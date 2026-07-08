مغامرة خطرة.. إصابات مع انطلاق سباق الثيران الأشهر

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل خلال انطلاق فعاليات سباق الثيران الشهير ضمن مهرجان سان فيرمين في مدينة بامبلونا شمالي ، بعدما شارك عشرات العدّائين في الركض أمام ثيران هائجة عبر شوارع .





وأفادت فرق الإسعاف، بحسب وسائل إعلام إسبانية، بنقل ثلاثة رجال إلى المستشفى عقب الجولة التي استمرت نحو دقيقتين و16 ثانية، وامتدت لمسافة تقارب نصف ميل، حيث طاردت الثيران المشاركين في المسار التقليدي الذي يعد من أبرز محطات المهرجان السنوي.

ومن بين المصابين رجل أميركي يبلغ 61 عاماً، تعرّض لإصابة في الرأس، فيما أكد مسؤولو المستشفى أن حالته مستقرة وليست خطيرة. كما نُقل شاب إسباني يبلغ 20 عاماً من مدينة سيغوفيا بعد إصابته في ساقه، إضافة إلى رجل يبلغ 34 عاماً من إقليم الباسك أصيب في الكاحل.

وسُجلت إصابات أخرى خلال الفعاليات، إذ تلقى شخص رابع العلاج داخل حلبة مصارعة الثيران، فيما خضع شخص خامس للرعاية الطبية من دون الحاجة إلى نقله للمستشفى.

وأكدت السلطات عدم تسجيل أي إصابات ناجمة عن نطح أو طعنات من الثيران خلال الجولة الأولى من السباق.

وانطلق مهرجان سان فيرمين، أحد أشهر المهرجانات الشعبية في إسبانيا، بحفل الافتتاح التقليدي "تشوبينازو"، وسط مشاركة آلاف الأشخاص الذين ارتدوا الملابس البيضاء ووضعوا المناديل الحمراء حول أعناقهم.







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