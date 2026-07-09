"إنترنت حي" تحت الأرض.. شبكة فطرية تمتد لمسافات تفوق المسافة إلى الشمس بمليار مرة

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Science أن شبكة خيوط فطرية تعرف باسم "الميكورايزا" تمتد تحت سطح الأرض لمسافات شاسعة تصل إلى نحو 110 كوادريليون كيلومتر، لتشكل واحدة من أكبر الشبكات الطبيعية على الكوكب، إذ تعمل كحلقة وصل بين النباتات عبر نقل المياه والعناصر الغذائية، كما تلعب دورًا مهمًا في تخزين الكربون داخل التربة.

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وأوضح الباحث في الدراسة، الدكتور جاستن ، المتخصص في علم البيئة الكمية بجامعة فريجي في أمستردام، أن طول هذه الشبكة يعادل تقريبًا مليار مرة المسافة بين الأرض والشمس، رغم أن كتلتها الإجمالية لا تتجاوز نحو خمسة أضعاف وزن البشر مجتمعين.

وللوصول إلى هذه النتائج، اعتمد فريق البحث على تحليل أكثر من 16 ألف عينة من التربة جُمعت من مناطق مختلفة حول العالم، مستعينًا بتقنيات ، إضافة إلى توثيق أكثر من 300 ألف خيط فطري حي باستخدام الروبوتات وتقنيات التصوير المتقدمة.



وأظهرت الدراسة أن كثافة هذه الشبكات في الأراضي الزراعية تبلغ نحو نصف مستوياتها مقارنة بالغابات والمراعي، ما قد يؤثر في قدرة التربة على تخزين الكربون وتوفير العناصر الضرورية للنباتات. كما حذر ستيوارت من أن الاستخدام المكثف للأسمدة الكيميائية قد يعرّض هذه العلاقة التكافلية بين النباتات والفطريات للخطر.

بدورها، أشارت الدكتورة توبي كيرز، المديرة التنفيذية لمشروع حماية الشبكات تحت الأرض وأستاذة علم الأحياء التطوري في جامعة فريجي بأمستردام، إلى أن هذه الشبكات الفطرية تؤدي دورًا محوريًا في توازن وتنظيم المناخ، لافتة إلى أن نتائج الدراسة ستُطرح أمام الحكومات خلال مؤتمر مكافحة التصحر في ، بهدف تعزيز إدماج الفطريات في خطط حماية البيئة.