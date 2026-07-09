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خلال ساعات.. شاب يرتكب 6 جرائم وهذا ما حلّ به !

Lebanon 24
09-07-2026 | 14:24
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خلال ساعات.. شاب يرتكب 6 جرائم وهذا ما حلّ به !
خلال ساعات.. شاب يرتكب 6 جرائم وهذا ما حلّ به ! photos 0
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أودعت السلطات التركية شابًا يبلغ من العمر 18 عامًا السجن الاحتياطي، بعد ارتكابه سلسلة من الجرائم خلال ساعات قليلة في مدينة ألانيا، انتهت بتوقيفه وتغريمه مبلغًا قدره 550 ألف ليرة تركية (نحو 16 ألف دولار).

وبحسب وسائل إعلام تركية، بدأت وقائع الليلة المثيرة للجدل عندما اقتحم الشاب "طه أميرهان كاجيرا" متجرًا في منطقة "محمودلار" وسرق صندوق الأموال بالقوة، قبل أن يفرّ من قوات الدرك التي كانت تلاحقه.

وخلال هروبه، استولى المتهم على سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل، وكانت بداخلها طفلة تبلغ 10 سنوات، وانطلق بها بسرعة كبيرة في شارع "أتاتورك"، قبل أن يصطدم بمركبتين.

ولم تتوقف الأحداث عند ذلك، إذ ترك السيارة والطفلة التي لم تتعرض لأي أذى، وفرّ سيرًا على الأقدام، قبل أن يقدم على سرقة هاتف محمول من أحد المارة.

وتمكنت دوريات الدرك من محاصرته لاحقًا، لكنه قاوم بعنف وحاول انتزاع سلاح أحد العناصر الأمنية، ما أدى إلى إصابة أحد الضباط بكسر في إصبعه، قبل السيطرة عليه بعد وصول تعزيزات أمنية.

وأحيل كاجيرا إلى القضاء التركي على خلفية 6 قضايا جنائية ومرورية مختلفة، شملت تعريض السلامة العامة للخطر، واستخدام مركبة بشكل غير قانوني، وتعريض قاصر للخطر، والاعتداء على رجال الأمن، ليصدر قرار بحبسه احتياطيًا وتغريمه ماليًا.

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