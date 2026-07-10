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منوعات

دخل من الباب مثل الزبائن.. دب يقتحم مركز تسوق عسكريًا من أجل خوخة (فيديو)

Lebanon 24
10-07-2026 | 07:11
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دخل من الباب مثل الزبائن.. دب يقتحم مركز تسوق عسكريًا من أجل خوخة (فيديو)
دخل من الباب مثل الزبائن.. دب يقتحم مركز تسوق عسكريًا من أجل خوخة (فيديو) photos 0
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دخل دب بشكل مفاجئ إلى مركز تسوق داخل قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية المشتركة في ولاية ألاسكا الأميركية، في حادثة أثارت دهشة الموظفين والزوار.

وذكرت قناة "KTUU" أن الدب تجول داخل المبنى قبل أن يتوجه إلى المقصف، حيث التقط ثمرة خوخ وتناولها، تاركًا بعض الفضلات في الممرات، قبل أن يغادر المكان.

وأوضحت إدارة القاعدة أن الحادث وقع صباح الأحد، في وقت كان فيه المركز مزدحمًا بالموظفين والزوار، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة وثقت لحظة دخول الدب عبر الأبواب الأوتوماتيكية.

بدورها، قالت مديرة إدارة الحفاظ على الحياة البرية كوليت برانت إن فرق خدمة الحياة البرية تدخلت بعد الحادث، وعملت على إخراج الدب من المبنى وإعادته بأمان إلى الغابة.


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A black bear made quite a scene on JBER this weekend! Watch the video here! 👉 https://t.co/B78XwaTAdN pic.twitter.com/FyV2c1Ng1Z

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