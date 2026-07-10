دخل من الباب مثل الزبائن.. دب يقتحم مركز تسوق عسكريًا من أجل خوخة (فيديو)

دخل دب بشكل مفاجئ إلى مركز تسوق داخل قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية المشتركة في الأميركية، في حادثة أثارت دهشة الموظفين والزوار.

وذكرت قناة "KTUU" أن الدب تجول داخل المبنى قبل أن يتوجه إلى المقصف، حيث التقط ثمرة خوخ وتناولها، تاركًا بعض الفضلات في الممرات، قبل أن يغادر المكان.

وأوضحت إدارة أن الحادث وقع ، في وقت كان فيه المركز مزدحمًا بالموظفين والزوار، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة وثقت لحظة دخول الدب عبر الأبواب الأوتوماتيكية.

بدورها، قالت مديرة إدارة الحفاظ على الحياة البرية كوليت برانت إن فرق خدمة الحياة البرية تدخلت بعد الحادث، وعملت على إخراج الدب من المبنى وإعادته بأمان إلى الغابة.







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