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في نيجيريا...ضبط مخدرات بقيمة 363 مليون دولار

Lebanon 24
10-07-2026 | 14:00
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في نيجيريا...ضبط مخدرات بقيمة 363 مليون دولار
في نيجيريا...ضبط مخدرات بقيمة 363 مليون دولار photos 0
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أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في نيجيريا، توجيه اتهامات إلى 10 مشتبه بهم، بينهم ثلاثة مواطنين مكسيكيين، بعد توقيفهم خلال مداهمة استهدفت مختبراً لإنتاج مادة الميثامفيتامين في مايو الماضي، في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات التي تشهدها البلاد.

وأوضحت الإدارة أن المتهمين مثلوا أمام المحكمة الاتحادية العليا في مدينة لاغوس، حيث وُجهت إليهم 11 تهمة، من بينها تشغيل مختبر غير قانوني لتصنيع المخدرات، وإنتاج نحو 2.67 طن من الميثامفيتامين، إضافة إلى الاتجار بالمواد المخدرة.

وأضافت أن الاعتقالات نُفذت خلال مداهمات منسقة في لاغوس وولاية أوجون المجاورة بين 16 و18 مايو، مشيرة إلى أن القيمة التقديرية للمخدرات والمواد الكيميائية المضبوطة تبلغ نحو 363 مليون دولار.

ونفى المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، فيما قررت المحكمة إبقاءهم قيد الاحتجاز إلى حين عقد جلستي النظر في طلبات إخلاء السبيل والمحاكمة يومي 16 و22 يوليو.

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