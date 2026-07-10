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بتهمة احتيال إلكتروني... ترحيل "أبو تريكا" إلى أميركا

Lebanon 24
10-07-2026 | 16:00
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بتهمة احتيال إلكتروني... ترحيل أبو تريكا إلى أميركا
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وجد المؤثر الغاني الشهير فريدريك كومي، المعروف على منصات التواصل الاجتماعي باسم "أبو تريكا"، نفسه أمام القضاء الأميركي بعد ترحيله من غانا إلى الولايات المتحدة، على خلفية اتهامه بإدارة شبكة احتيال إلكتروني استهدفت مسنين أميركيين، واستولت على أكثر من 8 ملايين دولار.

وبحسب السلطات الأميركية، يواجه كومي اتهامات بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني وغسل الأموال، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاماً في حال إدانته، فيما ينفي المؤثر الغاني جميع التهم الموجهة إليه.

وتقول النيابة الأميركية إن كومي استخدم أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء هويات وشخصيات وهمية وحسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التعارف، بهدف استدراج الضحايا وبناء علاقات عاطفية معهم.

ووفقاً لملف القضية، كان الضحايا يخضعون لمحادثات طويلة تهدف إلى كسب ثقتهم، قبل أن تبدأ طلبات تحويل الأموال تحت ذرائع مختلفة، مثل تكاليف علاج طارئة أو نفقات سفر أو فرص استثمارية غير حقيقية.

وأشارت التحقيقات إلى أن الأموال والمقتنيات الثمينة كانت تُحوّل إلى أفراد آخرين مرتبطين بالشبكة، فيما يُتهم كومي بتوزيع العائدات على شركائه داخل الولايات المتحدة وغانا.

ترحيل أثار جدلاً قانونياً

ونُقل كومي إلى الولايات المتحدة الخميس الماضي على متن رحلة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز"، في خطوة أثارت جدلاً قانونياً في غانا.

وقال محاميه أوليفر باركر-فورماور إنه لجأ إلى المحكمة في محاولة لوقف عملية التسليم، لكنه فوجئ بعد وقت قصير بمغادرة موكله البلاد.

واتهم المحامي السلطات الغانية بتجاوز الإجراءات القضائية وعدم انتظار القرار النهائي للمحكمة، معتبراً أن عملية الترحيل تثير "أسئلة دستورية عميقة".

في المقابل، رفضت الحكومة الغانية هذه الاتهامات، مؤكدة أن إجراءات التسليم تمت وفق الأصول القانونية، وأن المحكمة كانت قد رفضت طلب الدفاع للإفراج عن كومي، ما سمح باستكمال عملية الترحيل بعد صدور المذكرة اللازمة من وزارة الداخلية.

ثروة لافتة أثارت الشبهات

وكان "أبو تريكا" قد اكتسب شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتاد نشر صور ومقاطع فيديو تظهر سيارات فارهة وأموالاً نقدية وعقارات فخمة، ما أثار تساؤلات حول مصادر ثروته.

ويمتلك المؤثر أكثر من 100 ألف متابع على منصة "إنستغرام"، فيما ترى السلطات أن مظاهر الثراء التي كان يعرضها ساهمت في لفت انتباه جهات إنفاذ القانون إلى نشاطه المالي.

وينحدر كومي من مدينة سويدرو جنوب غانا، فيما يوجد خلاف حول عمره الحقيقي؛ إذ يقول محاميه إنه يبلغ 28 عاماً، بينما تشير وثائق أميركية إلى أنه يبلغ 31 عاماً.

وتأتي القضية ضمن حملة أميركية لمكافحة عمليات الاحتيال المالي التي تستهدف كبار السن، وتستهدف شبكات تنشط بين الولايات المتحدة وغرب أفريقيا.

وكانت السلطات الأميركية قد لاحقت في قضايا مشابهة أفراداً متهمين بتنفيذ عمليات احتيال عاطفي وغسل أموال، من بينهم الغاني جوزيف كوادوو بادو بواتينغ، المعروف باسم "دادا جو ريميكس"، الذي أقر بالذنب، إضافة إلى النيجيري أولواسيون أديكويا الذي حُكم عليه بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بجرائم احتيال مصرفي وغسل أموال.

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