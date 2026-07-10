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منوعات

مشهد مروع.. راكب ينجو بأعجوبة من الموت بعد تحطم نافذة طائرة شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
10-07-2026 | 23:48
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مشهد مروع.. راكب ينجو بأعجوبة من الموت بعد تحطم نافذة طائرة شاهدوا الفيديو
مشهد مروع.. راكب ينجو بأعجوبة من الموت بعد تحطم نافذة طائرة شاهدوا الفيديو photos 0
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كاد راكب على متن طائرة تابعة لشركة "رايان إير" أن يفقد حياته بعدما تم سحبه بشكل جزئي من نافذة الطائرة التي انفصلت فجأة بعد إقلاعها من اليونان إلى ألمانيا أمس الجمعة، لولا تدخل سريع من ركاب آخرين جذبوه بقوة إلى داخل المقصورة.
 
 
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وقال مسؤول في مستشفى يوناني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الراكب البالغ من العمر 61 عاما عولج من إصابات في الرقبة والكتف، بالإضافة إلى حروق ناجمة عن الاحتكاك.

وكانت الطائرة قد أقلعت من مدينة سالونيك اليونانية إلى ميمينجن القريبة من ميونخ الألمانية، والتي تشغلها شركة "مالطا إير"، إحدى الشركات التابعة لرايان إير.

وأوضحت "رايان إير" أن الطائرة "عادت إلى سالونيك بعد وقت قصير من إقلاعها، نتيجة انفصال إحدى النوافذ أثناء الطيران".

وأضافت الشركة في بيان لها أن الطائرة هبطت بشكل طبيعي، وعاد الركاب إلى صالة المطار، فيما تلقى أحدهم رعاية طبية عند وصوله إلى سالونيك، وتم توفير طائرة بديلة لنقل الركاب إلى وجهتهم في ألمانيا.

ووصف ركاب لوسائل إعلام يونانية ما حدث، قائلين إنهم سمعوا دوي انفجار قوي، تلاه سقوط أقنعة الأوكسجين، وبدأت الطائرة في فقدان الارتفاع.

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