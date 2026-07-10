مشهد مروع.. راكب ينجو بأعجوبة من الموت بعد تحطم نافذة طائرة شاهدوا الفيديو

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🚨✈️Emergencia en vuelo de Ryanair: pasajero casi sale volando desde la ventanilla de un avión
😰Un hombre estuvo a punto de ser succionado fuera de un avión durante un vuelo que despegó de la ciudad griega de Tesalónica, antes de ser sujetado por otros pasajeros, informaron el… pic.twitter.com/BLfrCo9GDL
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 10, 2026
🚨✈️Emergencia en vuelo de Ryanair: pasajero casi sale volando desde la ventanilla de un avión
😰Un hombre estuvo a punto de ser succionado fuera de un avión durante un vuelo que despegó de la ciudad griega de Tesalónica, antes de ser sujetado por otros pasajeros, informaron el… pic.twitter.com/BLfrCo9GDL