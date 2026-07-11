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لماذا يتصدر عسل الكستناء قائمة الأغلى عالمياً؟

Lebanon 24
11-07-2026 | 06:23
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لماذا يتصدر عسل الكستناء قائمة الأغلى عالمياً؟
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يحتل عسل الكستناء مكانة رفيعة في قائمة أنواع العسل الأعلى سعراً عالمياً، رغم مذاقه المميز الذي يميل إلى المرارة.

 

ويعود هذا التميز السعري إلى محدودية موسم الإزهار الذي يضيق نافذة الحصاد، إضافة إلى طبيعة المناطق الجبلية الوعرة التي تنمو فيها أشجار الكستناء، مما يزيد من تكاليف الوصول إليها ونقل الخلايا.

 

كما تلعب الحساسية المناخية لهذه الأشجار دوراً محورياً، حيث تجعل الإنتاج غير مستقر ومحفوفاً بالمخاطر، فضلاً عن حاجة الحصول على عسل نقي (أحادي الزهرة) إلى مهارة عالية من النحالين لتجنب اختلاط الرحيق.

 

وتكتمل هذه العوامل بقيمته الغذائية الفريدة، إذ يُعد غنياً بالمعادن والمواد المضادة للأكسدة، مما يمنحه قيمة علاجية مضافة تجذب الباحثين عن جودة استثنائية، ليتحول بمرور الوقت إلى منتج نادر وعالي الطلب في الأسواق.

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