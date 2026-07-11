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منوعات

دبوس الهاتف الصغير.. استخدامات لا يعرفها كثيرون

Lebanon 24
11-07-2026 | 13:11
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دبوس الهاتف الصغير.. استخدامات لا يعرفها كثيرون
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يرفق معظم مصنّعي الهواتف الذكية دبوساً معدنياً صغيراً داخل علبة الجهاز، إلى جانب الهاتف وسلك الشحن وبعض الملحقات. ويُعرف هذا الدبوس عادة بأنه أداة لإخراج شريحة الاتصال، لكن استخدامه لا يقتصر على فتح درج الـ"SIM".
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وبحسب News18، فإن هذه القطعة الصغيرة، التي يضعها كثيرون جانباً أو يفقدونها بعد أول استخدام، يمكن أن تكون مفيدة في عدد من المواقف اليومية، شرط استعمالها بحذر.

أحد أبرز استخداماتها هو إعادة ضبط أجهزة الراوتر. فكثير من أجهزة الـ"Wi-Fi" تحتوي على زر صغير مخفي في الخلف لا يمكن الضغط عليه بالإصبع. وعند توقف الراوتر عن الاستجابة أو استمرار مشاكل الإنترنت، يمكن استخدام دبوس الهاتف للضغط على زر إعادة الضبط لنحو 10 ثوانٍ. لكن يجب الانتباه إلى أن هذه الخطوة تعيد الجهاز إلى إعدادات المصنع، ما يعني ضرورة ضبط الشبكة من جديد.

كما يمكن استخدام الدبوس مع بعض السماعات اللاسلكية وعلب الشحن التي تحتوي على زر إعادة ضبط صغير. ففي حال تعطل الاقتران أو ظهرت مشاكل في الاتصال، يساعد رأس الدبوس في الوصول إلى الزر المخفي، مع ضرورة مراجعة تعليمات الشركة المصنّعة لأن طريقة إعادة الضبط تختلف من جهاز إلى آخر.

ولا يقتصر الأمر على الراوتر والسماعات. فبعض الأجهزة اللوحية، والأدوات المحمولة، وأجهزة الشبكات، تضم أزرار إعادة ضبط غائرة لا يمكن الوصول إليها بسهولة، وهنا يتحول دبوس الهاتف إلى أداة عملية وسريعة.

ويمكن أيضاً استخدامه عند فتح الطرود أو العبوات، خصوصاً إذا لم تكن المقصات أو السكاكين الصغيرة متاحة. فرأسه المعدني الرفيع يساعد في ثقب الشريط اللاصق أو الغلاف البلاستيكي أو أختام الزجاجات، لكن يجب التعامل معه بحذر لتجنب الجروح.

وبسبب صلابته، قد يساعد الدبوس في بعض المهام المنزلية الصغيرة، مثل رفع قطع دقيقة، أو تحريك مكونات صغيرة إلى مكانها، أو التعامل مع براغٍ خفيفة في الحالات الطارئة.

ولهذا السبب، يحتفظ بعض الأشخاص بهذه الأداة مع مفاتيحهم للوصول إليها عند الحاجة. فهي قد تبدو قطعة عادية منسية داخل علبة الهاتف، لكنها قد تنقذ الموقف في أكثر من استخدام يومي بسيط.
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