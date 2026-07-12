خاض مغامرة جريئة.. رجل في الـ91 يقفز بالمظلة

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وبحسب مجلة People، نفذ ستيل القفزة دعماً لمركز Rowleys Center for the Community في كرونلي بمقاطعة ساري، وهو مركز ينظم أنشطة مجتمعية مختلفة، من أمسيات البينغو إلى الرحلات الجماعية.ووصف ستيل التجربة بأنها "مثيرة للغاية"، وقال في مقابلة مع BBC: "لن أنسى أبداً لحظة الخروج من الطائرة والسقوط في الهواء، لكن الأمر انتهى بسرعة كبيرة".واحتفى المركز بخطوته عبر منشور على "Instagram"، موجهاً له الشكر على شجاعته وتصميمه، ومعتبراً أنه ألهم كثيرين بهذه المغامرة في سن الـ91.ولتكريم التجربة، قدم موظفو المركز وجيرانه لستيل كوباً خاصاً يحمل صورة قفزته، كي يتذكرها مع كل فنجان شاي.وقال ستيل: "لم أتخيل أبداً أنني سأفعل شيئاً كهذا في سن 91، لكنني استمتعت كثيراً، والآن أخطط لمزيد من المغامرات الممتعة".أما التحدي المقبل، فيخطط ستيل لخوضه في ، حيث يريد تجربة الانزلاق على حبل بسرعة قد تصل إلى 100 ميل في الساعة، أي نحو 161 كيلومتراً في الساعة.وأضاف: "هذا يمنحني شيئاً أفعله، وأنا أحب الحماس، فلمَ لا؟"وتحوّلت مغامرته إلى رسالة بسيطة عن العمر والحياة، إذ أثبت أن الرغبة في التجربة والمغامرة لا تنتهي بالضرورة مع التقدم في السن.