منزل مفتوح للأطفال.. يتحول إلى مسرح جريمة دامية

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وبحسب مجلة People، قُتل ديماركوس ، البالغ 13 عاماً، وتشاونسي نيومان، البالغ 45 عاماً، صباح 2 ، بعد إطلاق نار كثيف على منزل في طريق Rockcliff Road بمقاطعة ديكالب.وكان ديماركوس بين عدد من الفتيان الذين كانوا داخل المنزل في سهرة مبيت، فيما لم يُصب الآخرون بأذى.وقال غريغوري كارثون، عم ديماركوس الأكبر، إن الفتى كان يحب التعلم ويتمتع بروح رياضية، مضيفاً: "كان أمامه الكثير ليعيشه".وأعلنت السلطات لاحقاً توقيف كيشون ويب، البالغ 21 عاماً، في 7 تموز، على خلفية إطلاق النار. وهو محتجز من دون كفالة في سجن ، ويواجه تهمتين بالقتل، و8 تهم بالاعتداء المشدد بسلاح، وتهمة واحدة تتعلق بالقسوة على الحيوانات.وبحسب مذكرات توقيف نقلتها Atlanta News First، أظهرت تسجيلات مصورة أن ويب يُشتبه بتورطه في إطلاق نار آخر من سيارة في اليوم نفسه. كما تبيّن أن فوارغ الرصاص في الموقعين متطابقة، فيما اعتُبر احتمال وجود صلة بعصابات "مرجحاً".ولم تُحدَّد هوية مشتبه بهم آخرين بعد، رغم أن التحقيقات تشير إلى أن إطلاق النار قد يكون شمل مركبتين و4 رجال.وقال فتيان كانا داخل المنزل إنهما كانا نائمين عند وقوع إطلاق النار. وروى لارنزو بينكينز أنه رأى ديماركوس بعد الحادث وحاول الإمساك به، قبل أن يدرك أنه فارق الحياة.وأضاف: "أنا سعيد لأنني لم أُصب، لكن كان يجب أن يكون أنا بدلاً منه. كان لدى ديماركوس الكثير ليعيشه. مات صغيراً جداً".أما لاري بيل-وير، فقال إن ديماركوس لم يكن متورطاً في الشارع أو المشاكل، بل كان "طفلاً مضحكاً يحب الركض واللعب مثل أي طفل عادي".وتحدث بيل-وير أيضاً عن تشاونسي نيومان، قائلاً إنه كان يفتح منزله للأطفال الذين لا يجدون مكاناً يذهبون إليه، مضيفاً: "كان شخصاً طيباً ".وتواصل السلطات التحقيق في إطلاق النار، فيما لم يصدر تعليق فوري من مكتب شرطة مقاطعة ديكالب على طلب مجلة People.