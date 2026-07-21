تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
21-07-2026 | 23:00
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحمل
قد يكون اليوم مناسبًا لإنهاء بعض المهام المؤجلة وترتيب الأولويات، ما يساعدك على الشعور بمزيد من الإنجاز والراحة. حاول تنظيم وقتك والتواصل بوضوح مع المحيطين بك لتجنب أي سوء تفاهم.
الثور
قد يحمل اليوم فرصة للقاء شخص من الماضي أو استعادة تواصل قد يكون له تأثير على بعض جوانب حياتك. حاول أن تكون منفتحًا على التجارب الجديدة.
الجوزاء
قد تواجه موقفًا جديدًا يمنحك فرصة لفهم نفسك وقدراتك بشكل أكبر. استغل هذه التجارب لاكتشاف طرق مختلفة للتطور.
Advertisement
السرطان
قد تحتاج اليوم إلى الاهتمام أكثر بصحتك والابتعاد عن العادات التي تسبب لك الإرهاق. حاول العودة إلى نمط حياة أكثر توازنًا.
الأسد
قد يحمل لك اليوم تجارب مختلفة تدفعك إلى التجديد وتغيير بعض التفاصيل في حياتك، وربما تشعر برغبة في الاهتمام بمظهرك أو بدء مرحلة جديدة.
العذراء
قد تواجه بعض الانتقادات أو الملاحظات من الآخرين، لكن لا تجعل ذلك يؤثر على ثقتك بنفسك. ركز على الأشخاص الذين يدعمونك.
الميزان
قد تشعر بقدرة أكبر على تحقيق التوازن بين مختلف جوانب حياتك، ما يمنحك ثقة أكبر في قراراتك.
العقرب
قد تحتاج إلى مراجعة طريقة تعاملك مع الآخرين، فاختيار الكلمات المناسبة يساعدك على تحسين علاقاتك.
القوس
قد تدرك اليوم أهمية الاستماع للآخرين والعمل بروح التعاون، ما يساعدك على بناء علاقات أقوى.
الجدي
قد تشعر برغبة في التغيير والخروج من الروتين، سواء على مستوى العمل أو نمط الحياة.
الدلو
قد يلفت تميزك انتباه الآخرين، وربما تحصل على تقدير لمواهبك أو جهودك.
الحوت
قد يكون اليوم مناسبًا لإعادة ترتيب خططك وإنهاء بعض الأمور المؤجلة، مع طاقة جديدة تساعدك على الإنجاز.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 10:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 10:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 10:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 10:00:53 Lebanon 24 Lebanon 24

طاقة جديدة

العذراء

العقرب

الملاح

على بن

الملا

الحوت

الأسد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
23:36 | 2026-07-21
Lebanon24
23:00 | 2026-07-21
Lebanon24
23:00 | 2026-07-21
Lebanon24
15:48 | 2026-07-21
Lebanon24
12:16 | 2026-07-21
Lebanon24
10:06 | 2026-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24