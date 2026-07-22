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منوعات

اقتحم غرفتها واعتدى عليها.. هذا ما حصل مع سائحة!

Lebanon 24
22-07-2026 | 10:00
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اقتحم غرفتها واعتدى عليها.. هذا ما حصل مع سائحة!
اقتحم غرفتها واعتدى عليها.. هذا ما حصل مع سائحة! photos 0
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تجمّع محتجون في مدينة كاخيتي الجورجية تضامنًا مع رجل اقتحم غرفة سائحتين روسيتين في فندق واعتدى على إحداهما بالضرب بسبب تحدثها باللغة الروسية.

وبحسب منصة "Baza"، اقتحم الرجل غرفة في فندق "أغارييني إستيت" واعتدى على السائحة ما أدى إلى إصابتها بكسور ونزيف في الوجه. وأوضحت الضحية أنه صرخ عليهما مدعيًا أن لغتهما تزعجه خلال حفل زفاف شقيقه.

ونقلت قناة "112" أن المصابة نُقلت إلى المستشفى، فيما قدمت صديقتها بلاغًا لدى الشرطة.

وأظهر فيديو للحادثة أن شقيق العريس، جيورجي شيغلادزه، صعد إلى غرفة الفتاتين وطالب إحداهما بالتحدث بالإنجليزية قبل أن يلكمها.

وأوقف شيغلادزه وفتحت بحقه دعوى بتهمة التسبب بأذى جسدي، ثم أُفرج عنه بكفالة 5000 لاري، فيما مُنعت السائحتان من مغادرة جورجيا حتى انتهاء التحقيق.

وتواصلت الانتقادات ضد الفندق، بعدما تراجع تقييمه إلى 2.6 نجمة وسط دعوات لمقاطعته.

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