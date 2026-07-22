تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
22-07-2026 | 23:00
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحمل
تتمكن اليوم من إنهاء سوء تفاهم سابق مع أحد زملائك، وتعيد ترتيب بعض الأمور التي كانت تسبب لك التوتر. قد تواجه بعض الضغوط، لكن قدرتك على التعامل معها بهدوء تساعدك على تجاوزها.
الثور
حاول الابتعاد عن الجدالات التي قد تزيد التوتر في العمل، فاختيار كلماتك بعناية يساعدك على الحفاظ على علاقات جيدة مع المحيطين بك. قد تظهر فرصة لتصفية خلاف قديم مع شخص قريب، فكن منفتحاً على المصالحة.
Advertisement
الجوزاء
قد تشهد مرحلة من التغييرات التي تتطلب منك المرونة والتكيف. لا تؤجل أعمالك وحاول تنظيم وقتك بشكل أفضل، فقد تحمل الفترة المقبلة تطورات إيجابية في مجال العمل.
السرطان
قد تواجه بعض الإجراءات أو المستندات التي تتطلب منك التركيز والدقة، لذلك تجنب التسرع قبل اتخاذ أي خطوة مهمة. الاستعانة بخبرة الآخرين قد تكون مفيدة.
الأسد
قد يحمل لك اليوم بعض المواقف المفاجئة أو الضغوط، لكن قدرتك على التصرف بحكمة تساعدك على إيجاد الحلول المناسبة. لا تقلق من الأمور المؤقتة، فالكثير منها سيتحسن تدريجياً.
العذراء
تحتاج إلى التحلي بالصبر خلال التعامل مع بعض التحديات الحالية. قد يحدث سوء تفاهم بسيط في العمل، لكنه ينتهي سريعاً عبر الحوار والتفاهم.
الميزان
قد تحقق تقدماً ملحوظاً في العمل، لكن احرص على دراسة أي قرار جديد قبل تنفيذه. قد تظهر أمامك فرصة تساعدك على إثبات قدراتك.
العقرب
قد تحتاج اليوم إلى الاستماع أكثر لآراء الآخرين، خاصة في الأمور المهنية. التفكير بهدوء قد يساعدك على تجاوز حالة من الحيرة أو التردد.
القوس
قد تظهر أمامك فرص مرتبطة بالعمل أو الجانب المالي، لكن من الأفضل دراسة التفاصيل قبل اتخاذ أي قرار. علاقتك بزملائك تتحسن مع الوقت بفضل تعاونك.
الجدي
قد تحصل على فرصة مهنية مهمة أو مسؤولية كنت تنتظرها منذ فترة. ورغم بعض القلق، ستكتشف قدرتك على النجاح والتقدم.
الدلو
قد تشعر بأن المهام كثيرة والوقت لا يكفي، لكن إعادة ترتيب أولوياتك وتنظيم جدولك سيساعدانك على تحقيق نتائج أفضل.
الحوت
قد تواجه بعض المواقف التي تحتاج إلى مزيد من الفهم والتأني قبل إصدار الأحكام. قدرتك على التعامل بحكمة تساعدك على تجاوز العقبات وكسب ثقة المحيطين بك.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24

منذ فترة

العذراء

العقرب

لي بال

التركي

الترك

الحوت

الأسد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
04:09 | 2026-07-23
Lebanon24
02:42 | 2026-07-23
Lebanon24
23:27 | 2026-07-22
Lebanon24
23:00 | 2026-07-22
Lebanon24
14:30 | 2026-07-22
Lebanon24
11:54 | 2026-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24