تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

سقط من الطابق الـ12 عليها.. مصرع شابة بحادث مأساوي

Lebanon 24
23-07-2026 | 12:15
A-
A+
سقط من الطابق الـ12 عليها.. مصرع شابة بحادث مأساوي
سقط من الطابق الـ12 عليها.. مصرع شابة بحادث مأساوي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لقيت شابة يابانية مصرعها بعدما سقط رجل من مبنى مؤلف من 12 طابقًا عليها أثناء مرورها في أحد شوارع مدينة ناغويا، في حادث نجا منه الرجل الذي سقط من الارتفاع.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل"، أن هورا إينابا (23 عامًا) كانت تسير على رصيف في ناغويا قرابة الساعة الواحدة صباحًا، عندما سقط عليها شينسي تاغوتشي (29 عامًا) من مبنى قريب.

وكان تاغوتشي برفقة أحد أصدقائه لحظة وقوع الحادث، حيث أبلغ الأخير فرق الطوارئ التي حضرت إلى المكان ونقلت المصابين إلى المستشفى.

وأفادت التقارير بأن إينابا فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بعد تعرضها لصدمة نزفية، بينما لا يزال تاغوتشي في حالة حرجة وفاقدًا للوعي.

ولم تحدد السلطات اليابانية بعد ما إذا كان سقوط الرجل نتيجة محاولة متعمدة أو حادث عرضي، فيما فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا وبدأت التحقيق في ملابسات الواقعة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عمرها 27 عاماً: وفاة بلوغر بحادثة مأساوية في دبي.. سقطت من الطابق 27!
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 01:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
طارا من الطابق السادس.. مصرع شخصين بانفجار داخل شقة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 01:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مأساوي على أوتوستراد المنية – عرمان ينهي حياة شاب
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 01:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرع طيارين مصريين وإصابة متدربة في حادث طائرة وفتح تحقيق عاجل
lebanon 24
Lebanon24
24/07/2026 01:31:42 Lebanon 24 Lebanon 24

اليابانية

اليابان

غوتشي

لي مي

إينا

ديلي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:20 | 2026-07-23
Lebanon24
09:32 | 2026-07-23
Lebanon24
07:49 | 2026-07-23
Lebanon24
05:46 | 2026-07-23
Lebanon24
04:09 | 2026-07-23
Lebanon24
02:42 | 2026-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24