سقط من الطابق الـ12 عليها.. مصرع شابة بحادث مأساوي

لقيت شابة يابانية مصرعها بعدما سقط رجل من مبنى مؤلف من 12 طابقًا عليها أثناء مرورها في أحد شوارع مدينة ناغويا، في حادث نجا منه الرجل الذي سقط من الارتفاع.



وذكرت وسائل إعلام محلية نقلًا عن صحيفة " ميل"، أن هورا إينابا (23 عامًا) كانت تسير على رصيف في ناغويا قرابة الساعة الواحدة صباحًا، عندما سقط عليها شينسي تاغوتشي (29 عامًا) من مبنى قريب.

وكان تاغوتشي برفقة أحد أصدقائه لحظة وقوع الحادث، حيث أبلغ الأخير فرق الطوارئ التي حضرت إلى المكان ونقلت المصابين إلى المستشفى.

وأفادت التقارير بأن إينابا فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بعد تعرضها لصدمة نزفية، بينما لا يزال تاغوتشي في حالة حرجة وفاقدًا للوعي.

ولم تحدد السلطات بعد ما إذا كان سقوط الرجل نتيجة محاولة متعمدة أو حادث عرضي، فيما فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا وبدأت التحقيق في ملابسات الواقعة.