حادث مأساوي.. قتيلان وعشرات المصابين بانقلاب سيارة

شهد الطريق الصحراوي جنوب محافظة في مصر حادث سير مروعًا، بعد انقلاب سيارة ربع نقل "بيك أب" كانت تقل عددًا من العمال الزراعيين، ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.



وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 38 آخرين، نُقلوا جميعًا إلى التخصصي لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وأفادت المعاينات الأولية بأن معظم المصابين من صغار السن، إذ بلغ عدد من تقل أعمارهم عن 18 عامًا 28 مصابًا، فيما تراوحت أعمار الباقين حتى 21 عامًا.





وتنوعت الإصابات بين حالات خطيرة ومتوسطة، شملت كسورًا وجروحًا وسحجات وكدمات، إضافة إلى حالات فقدان وعي.

وكانت قد تلقت بلاغًا بانقلاب السيارة الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت والإسعاف إلى المكان، حيث جرى نقل المصابين ورفع آثار الحادث لإعادة حركة المرور.

وحررت الجهات المعنية محضرًا بالواقعة، فيما تواصل التحقيقات بالتزامن مع متابعة الحالة الصحية للمصابين وحصر بيانات الضحايا.