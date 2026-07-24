خبر حزين.. غرق طفلين شقيقين أثناء السباحة!

لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقًا، اليوم الجمعة، أثناء السباحة في ساقية ري قرب بلدة تل حاصل حلب الشرقي، في حادثة خلّفت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

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وأوضح الدفاع المدني السوري عبر صفحته على " " أن فرقه المختصة في محافظة حلب انتشلت جثتي الطفلين، ونقلتهما إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.

وجدد الدفاع المدني تحذيراته من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود، مشيرًا إلى خطورتها بسبب التيارات المائية والعوائق غير المرئية، داعيًا الأهالي إلى منع الأطفال من ارتياد هذه الأماكن حفاظًا على سلامتهم.