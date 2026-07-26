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منوعات

مشكلة مفاجئة تضرب أحد أهم المطارات العالمية.. إليكم ما جرى!

Lebanon 24
26-07-2026 | 12:48
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مشكلة مفاجئة تضرب أحد أهم المطارات العالمية.. إليكم ما جرى!
مشكلة مفاجئة تضرب أحد أهم المطارات العالمية.. إليكم ما جرى! photos 0
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شهد مطار "غاتويك" جنوب العاصمة البريطانية لندن، الأحد، انقطاعًا واسعًا للمياه نتيجة عطل في محطة لمعالجة المياه، ما تسبب باضطرابات في عمل المطار، وفق ما أعلنت إدارته.

وأوضحت الإدارة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن المشكلة في منطقة هرلي المجاورة أثرت على إمدادات المياه في المبنيين الرئيسيين، مشيرة إلى توزيع قوارير مياه على المسافرين واتخاذ إجراءات مؤقتة لضمان راحتهم.

ونشر أحد المسافرين صورة لمطعم مغلق داخل المطار، وعلّق عليها بالقول: "لا مياه ولا مطاعم أو حانات مفتوحة".

من جهتها، أوضحت شركة "إس إيه إس ووتر" أن انقطاعًا في الكهرباء بمحطة معالجة المياه، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا شمال شرق المطار، أدى إلى انخفاض ضغط المياه أو انقطاعها مؤقتًا عن المشتركين.

وأكدت الشركة أنها تعمل بالتنسيق مع مطار غاتويك لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، مقدمة اعتذارها عن الإزعاج الناجم عن العطل.

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