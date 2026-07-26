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منوعات

انتحل صفات أمنية لاستدراج الفتيات وتصويرهن والاحتيال على المواطنين.. وهذا ما حلّ به!

Lebanon 24
26-07-2026 | 12:03
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انتحل صفات أمنية لاستدراج الفتيات وتصويرهن والاحتيال على المواطنين.. وهذا ما حلّ به!
انتحل صفات أمنية لاستدراج الفتيات وتصويرهن والاحتيال على المواطنين.. وهذا ما حلّ به! photos 0
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ألقت السلطات الأمنية في المغرب القبض على شخص متهم بانتحال صفات أمنية لاستدراج فتيات ومواطنين والاحتيال عليهم. 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة قرر إيداع المتهم السجن، بعدما تبيّن أنه انتحل صفة ضابط في الشرطة القضائية لتنفيذ عمليات نصب واحتيال.

ولا تستبعد التحقيقات وجود شركاء آخرين للمتهم، إذ ينتظر المحققون نتائج فحص الهواتف والأجهزة الإلكترونية التي ضُبطت بحوزته.

وبحسب التحقيقات، كان المتهم يغيّر صفاته الأمنية المزعومة، مدعياً تارة أنه ضابط في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتارة أخرى في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو عنصراً مكلفاً بالإقامة الملكية، بهدف كسب ثقة ضحاياه وإيهامهم بقدرته على إنجاز معاملاتهم لدى الإدارات مقابل مبالغ مالية.

كما امتدت التحقيقات إلى شبهات خطيرة تتعلق باستدراج فتيات إلى شقة مستأجرة في منطقة مالاباطا بمدينة طنجة، حيث يُشتبه في استغلاله صفته الوهمية للإيقاع بهن وتصويرهن في أوضاع مخلة، وهي اتهامات لا تزال قيد البحث القضائي بإشراف النيابة العامة.

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