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برجك اليوم

Lebanon 24
26-07-2026 | 23:00
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الحمل
يوم مناسب لترتيب الأولويات وإنهاء المهام المؤجلة، فاستغلال وقتك بطريقة جيدة يساعدك على تخفيف الضغوط خلال الأيام المقبلة.
الثور
التزامك في العمل يلفت انتباه المحيطين بك، وقد يكون الوقت مناسبًا لإظهار قدراتك وتطوير مهاراتك.
الجوزاء
جهودك السابقة تبدأ بالظهور، وقد تحصل على فرص جديدة أو دعم يساعدك على التقدم وتحسين وضعك المالي.
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السرطان
الهدوء ضروري في التعامل مع الزملاء، فالتسرع قد يؤدي إلى خلافات يمكن تجنبها بالحكمة.
 أمامك مسؤوليات تحتاج إلى الحسم، لذلك لا تؤجل القرارات والمهام المهمة.
قد تشعر ببعض الروتين في العمل، لذا حاول البحث عن أفكار جديدة تضيف الحماس إلى يومك.
الميزان
تواجه بعض التحديات، لكن قدرتك على التفكير بالحلول تساعدك على تخطيها.
قد تكون أمام مرحلة مهنية جديدة، لذا فكر جيدًا قبل اتخاذ أي قرار مهم يتعلق بمستقبلك.
تمر بمرحلة مهمة قد تحمل تطورات إيجابية رغم بعض القلق، فالأمور تسير تدريجيًا نحو الأفضل.
الجدي
 قد تواجه موقفًا يحاول فيه أحد الزملاء وضعك تحت الضغط، لكن حكمتك تساعدك على تجاوزه.
الدلو
 تجنب التسرع في اتخاذ القرارات، وامنح نفسك وقتًا كافيًا لدراسة الخيارات المتاحة.
قد تحمل الفترة المقبلة فرصًا جديدة تساعدك على تحقيق تقدم وتوسيع آفاقك.
 
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