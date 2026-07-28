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منوعات

إيقاف مضيفة طيران وإحالتها للتحقيق.. هذا ما فعلته

Lebanon 24
28-07-2026 | 04:00
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إيقاف مضيفة طيران وإحالتها للتحقيق.. هذا ما فعلته
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انتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي ظهرت فيه إحدى المضيفات العاملات في شركة الطيران المصرية "إير كايرو " وهي تدلي بتصريحات مسيئة لأهالي محافظة سوهاج، مؤكدة أنها تابعت الواقعة باهتمام بالغ فور تداولها.
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ولفتت الشركة، في بيان لها، ، إلى انه بمجرد التحقق من صحة نسبة الفيديو إلى إحدى المضيفات العاملات لديها، اتخذت إجراءات إدارية فورية بحقها، شملت إيقافها عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، وذلك لحين الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والإدارية المقررة.

وأكدت الشركة ان ما صدر عن المضيفة يمثل تصرفاً شخصياً تتحمل مسؤوليته كاملة، ولا يعبر بأي حال من الأحوال عن قيم الشركة أو مبادئها أو توجهاتها، مشددة على التزامها بأعلى معايير المهنية والاحترام في التعامل مع جميع المواطنين دون تمييز.

وأضافت الشركة، باعتبارها شركة طيران وطنية مصرية، أنها تكن كل التقدير والاحترام لجميع أبناء الشعب المصري في مختلف المحافظات، وترفض بشكل قاطع أي إساءة أو انتقاص من حق أي مواطن أو أي فئة من فئات المجتمع.

وشددت "إير كايرو" على أنها لن تتهاون مع أي سلوك من شأنه الإساءة إلى المواطنين أو الإضرار بسمعة الشركة أو التشكيك في رسالتها الوطنية، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات التي تكفل الحفاظ على قيمها المؤسسية وصون الثقة التي تحظى بها لدى عملائها والرأي العام.

وأعقبت انتشار الفيديو موجة من الغضب بين أبناء صعيد مصر بشكل عام وأبناء محافظة سوهاج بشكل خاص، والذين اعتبروا أن ما جاء في المقطع المصوّر يمثل إساءة غير مبررة، مؤكدين أن المحافظة قدّمت نماذج بارزة في مختلف المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية، ولا يجوز إطلاق أحكام أو تعميمات بحق أبنائها.
 
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