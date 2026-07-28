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منوعات

فأر يتجول فوق الخبز داخل أحد الأفران (فيديو)

Lebanon 24
28-07-2026 | 05:10
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فأر يتجول فوق الخبز داخل أحد الأفران (فيديو)
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أثار مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي غضباً واسعاً في الهند، بعدما وثّق وجود فأر فوق صوانٍ مخصصة للخبز داخل أحد الأفران في مدينة بادلبور بولاية ماهاراشترا.

وأعاد المشهد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بسلامة الغذاء، وسط دعوات لتشديد الرقابة الصحية على الأفران والمنشآت الغذائية، والتحقق من مدى التزامها بمعايير النظافة.

كما طالب متابعون بفتح تحقيق عاجل في الحادثة واتخاذ إجراءات رادعة بحق أي جهة يثبت تقصيرها، محذرين من المخاطر الصحية التي قد يسببها تلوث الأغذية.

ولم تصدر السلطات حتى الآن أي تفاصيل بشأن هوية الفرن أو نتائج أي عمليات تفتيش أو إجراءات رسمية مرتبطة بالواقعة.


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Badlapur - A video showing a rat roaming inside a tray of khari at a reputed bakery in Badlapur has gone massively viral on social media. The footage, recorded by a young woman on her mobile phone, clearly shows the rodent moving around in the tray of freshly prepared khari right… pic.twitter.com/hu6NxylzVH



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