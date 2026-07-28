خلال مداهمة منزل مسؤول سابق... شاهدوا بالصورة ما تمّ ضبطه!

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أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، ضبط مبلغ مليارين و500 مليون دينار داخل منزل مدير الحسابات السابق في محافظة صلاح الدين، إلى جانب كشف ستة عقارات استثمارية مسجلة باسم زوجته.
وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن فريقاً من مكتبها في صلاح الدين نفذ عملية الضبط، التي أسفرت عن العثور على المبلغ المالي ورصد العقارات المسجلة باسم زوجة المتهم.
وأشارت إلى أن المسؤول موقوف حالياً وفق المادة 340 من قانون العقوبات، على خلفية قضية تتعلق بقيام قسم الحسابات في المحافظة بصرف وتنظيم صك مسحوب من مصرف الرافدين بحجة تسديد مستحقات وفروقات لموظفين، فيما تبيّن أن معاملة الصرف تضمنت وصولات وهمية.
وأضافت الهيئة أن فريقها نظم محضر ضبط أصولياً بالمبالغ والمضبوطات، وأحاله إلى قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.