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برجك اليوم

Lebanon 24
28-07-2026 | 23:00
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 الحمل
قد تجد نفسك أمام فرصة لإثبات قدراتك أو تولي مسؤولية جديدة، لكن احرص على التعامل بهدوء مع الضغوط وتجنب الدخول في نقاشات غير ضرورية.
الثور
 يوم مناسب لاتخاذ خطوات عملية نحو أهدافك، وقد تظهر أمامك فرصة تساعدك على التطور أو تحسين وضعك المهني.
الجوزاء
 قد تحمل لك الفترة الحالية أفكارًا جديدة تساعدك على تحسين وضعك المالي أو تطوير مشاريعك.
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السرطان
 لديك قدرة على إنجاز المهام رغم كثرة المسؤوليات، فقط حاول ترتيب أولوياتك.
 قد تحقق تقدمًا ملحوظًا في العمل بفضل ثقتك بنفسك، لكن حاول الابتعاد عن ردود الفعل السريعة.
يوم مناسب لإعادة ترتيب الخطط ووضع أهداف جديدة تساعدك على تحقيق تقدم مستقبلي.
الميزان
 قد تواجه بعض التحديات التي تحتاج إلى الصبر والتركيز، فلا تتخذ قرارات متسرعة.
قد تجد نفسك أمام قرار مهم أو تغيير يحتاج إلى دراسة جيدة قبل اتخاذ الخطوة المناسبة.
لديك طاقة إيجابية تساعدك على تنفيذ أفكار جديدة، وقد تحصل على دعم من شخص يثق بقدراتك.
الجدي
قد يكون اليوم مناسبًا للتعاون أو الدخول في مشروع جديد يفتح أمامك فرصًا مختلفة.
الدلو
 قد تواجه بعض العقبات، لكن قدرتك على التحليل والتفكير الهادئ تساعدك على تجاوزها.
 قد تحمل لك الفترة القادمة تغييرات جديدة، وقد تكون بداية لمرحلة أكثر نجاحًا رغم بعض القلق الأولي.

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