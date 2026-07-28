لماذا تضع الفنادق المرآة مقابل السرير؟

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وبحسب "news18"، ففي الفنادق، سواء كانت فاخرة أو اقتصادية، لا تُوزع العناصر داخل الغرفة عشوائياً. التلفزيون، الثلاجة الصغيرة، المكتب، الإضاءة والمرآة، كلها تُوضع بطريقة تهدف إلى استغلال المساحة بأفضل شكل ممكن وجعل الغرفة أكثر راحة واتساعاً.والسبب الأساسي لوضع المرآة في هذا الموقع هو عكس الضوء الطبيعي الآتي من النافذة. فهذه الحيلة البسيطة تساعد على إضاءة الغرفة أكثر، وتجعلها تبدو أوسع وأقل ضيقاً، من دون الحاجة إلى إضافة الكثير من مصادر الإضاءة.ويستخدم مصممو الديكور المرايا كثيراً في الغرف الصغيرة لأنها تمنح إحساساً بالعمق. فعندما تعكس المرآة الضوء والأثاث والألوان الموجودة في المكان، يشعر النزيل أن الغرفة أكبر وأكثر انفتاحاً مما هي عليه فعلياً.لكن هذا الخيار لا يلقى قبولاً لدى الجميع. فبحسب مبادئ "فنغ شوي"، لا يُفضّل أن تكون المرآة مواجهة للسرير مباشرة، لأن ذلك قد يخلق طاقة مضطربة ويؤثر على الراحة والنوم، وفق هذه المعتقدات.وبعيداً عن المعتقدات، قد يشعر بعض الأشخاص بعدم الارتياح عند وجود مرآة مقابل السرير، خصوصاً في الليل. فالاستيقاظ على انعكاس داكن أو حركة مفاجئة في المرآة قد يسبب ارتباكاً أو توتراً لثوانٍ، قبل أن يدرك الشخص أنها مجرد صورته.في النهاية، تضع الفنادق المرايا بهذا الشكل لتحسين الإضاءة، وتوسيع الإحساس بالمساحة، وجعل الغرفة أكثر . لكن بالنسبة إلى بعض النزلاء، تبقى المرآة المواجهة للسرير تفصيلاً غير مريح، ما يجعل المسألة في النهاية مرتبطة بالذوق الشخصي والشعور بالراحة.