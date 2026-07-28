تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

لماذا تضع الفنادق المرآة مقابل السرير؟

Lebanon 24
28-07-2026 | 23:51
A-
A+
لماذا تضع الفنادق المرآة مقابل السرير؟
لماذا تضع الفنادق المرآة مقابل السرير؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إذا سبق لك الإقامة في فندق، ربما لاحظت تفصيلاً يتكرر في كثير من الغرف: مرآة موضوعة مقابل السرير أو قريبة من اتجاهه. هذا الأمر ليس صدفة، ولا يتعلق بالديكور فقط، بل يرتبط بخيارات تصميم عملية يعتمدها مهندسو الديكور لتحسين شكل الغرفة وتجربة النزيل.

وبحسب "news18"، ففي الفنادق، سواء كانت فاخرة أو اقتصادية، لا تُوزع العناصر داخل الغرفة عشوائياً. التلفزيون، الثلاجة الصغيرة، المكتب، الإضاءة والمرآة، كلها تُوضع بطريقة تهدف إلى استغلال المساحة بأفضل شكل ممكن وجعل الغرفة أكثر راحة واتساعاً.
Advertisement

والسبب الأساسي لوضع المرآة في هذا الموقع هو عكس الضوء الطبيعي الآتي من النافذة. فهذه الحيلة البسيطة تساعد على إضاءة الغرفة أكثر، وتجعلها تبدو أوسع وأقل ضيقاً، من دون الحاجة إلى إضافة الكثير من مصادر الإضاءة.

ويستخدم مصممو الديكور المرايا كثيراً في الغرف الصغيرة لأنها تمنح إحساساً بالعمق. فعندما تعكس المرآة الضوء والأثاث والألوان الموجودة في المكان، يشعر النزيل أن الغرفة أكبر وأكثر انفتاحاً مما هي عليه فعلياً.

لكن هذا الخيار لا يلقى قبولاً لدى الجميع. فبحسب مبادئ "فنغ شوي"، لا يُفضّل أن تكون المرآة مواجهة للسرير مباشرة، لأن ذلك قد يخلق طاقة مضطربة ويؤثر على الراحة والنوم، وفق هذه المعتقدات.

وبعيداً عن المعتقدات، قد يشعر بعض الأشخاص بعدم الارتياح عند وجود مرآة مقابل السرير، خصوصاً في الليل. فالاستيقاظ على انعكاس داكن أو حركة مفاجئة في المرآة قد يسبب ارتباكاً أو توتراً لثوانٍ، قبل أن يدرك الشخص أنها مجرد صورته.

في النهاية، تضع الفنادق المرايا بهذا الشكل لتحسين الإضاءة، وتوسيع الإحساس بالمساحة، وجعل الغرفة أكثر جاذبية. لكن بالنسبة إلى بعض النزلاء، تبقى المرآة المواجهة للسرير تفصيلاً غير مريح، ما يجعل المسألة في النهاية مرتبطة بالذوق الشخصي والشعور بالراحة.
مواضيع ذات صلة
لماذا تضع الفنادق دفتراً وقلماً في كل غرفة؟
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تُشد ملاءات الفنادق بهذه القوة؟
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تستخدم الفنادق حمامات زجاجية؟
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24
فانس لـ"سي إن إن": مذكرة التفاهم تضع إطاراً يتيح لإيران الحصول على فوائد مقابل الوفاء بالتزاماتها
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:10:27 Lebanon 24 Lebanon 24

حسين ال

جاذبية

ديكو

ساسي

ويست

بولا

ثوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:20 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
06:07 | 2026-07-29
Lebanon24
04:46 | 2026-07-29
Lebanon24
04:28 | 2026-07-29
Lebanon24
04:05 | 2026-07-29
Lebanon24
02:32 | 2026-07-29
Lebanon24
00:24 | 2026-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24