سوار لامع كلّفها عضة باراكودا.. عيد ميلاد يتحول إلى ذعر

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وبحسب People، سافرت كلير ماكدونيل، البالغة 13 عاماً، مع عائلتها من مدينة شوغر لاند في إلى تركس وكايكوس للاحتفال بعيد ميلادها في . لكن الطفلة، التي تحلم بأن تصبح عالمة أحياء بحرية، تعرضت لعضة قوية أثناء وجودها في المياه.وكانت كلير ترتدي سواراً لامعاً عندما نفذت حركة وقوف على اليدين تحت الماء، على عمق يتراوح بين 4 و5 أقدام في مياه ضحلة. وبعد ثوانٍ، شعرت بضغط شديد على يدها.وقالت في مقابلة مع KHOU 11 إنها شعرت كما لو أن يدها علقت داخل فم شيء ما. وفي حديث آخر مع Fox 26، أوضحت أنها شعرت بعضة قوية، ثم عندما حركت يدها اختفى الشيء، قبل أن تنظر خلفها وترى ذيلاً فضياً كبيراً.وعندما عادت إلى وضعها الطبيعي، نظرت إلى ذراعها ورأت يغطيها. وقالت إن المشهد بدا كأنه من فيلم رعب، مضيفة أنها كانت خائفة جداً وبكت طوال الوقت.وكانت والدتها جين داخل البحر معها، فسارعت إلى نقلها إلى الشاطئ. وهناك، تدخلت امرأة غريبة كانت ممرضة وعرضت المساعدة.وقالت الأم إن الممرضة صنعت رباطاً ضاغطاً وساعدت في وقف النزيف إلى حين وصول سيارة الإسعاف.وأوضحت جين أنها خشيت أن تنزف ابنتها حتى الموت، لأنها لم ترَ كمية دم كهذه من قبل، مشيرة إلى أن النزيف استمر حتى داخل سيارة الإسعاف رغم استخدام الرباط الضاغط. وأضافت أن خوفها الثاني كان أن تفقد كلير يدها.ونُقلت الفتاة إلى مستشفى محلي، حيث قال جرّاح عظام إن الأولوية كانت تثبيت حالتها وتقليل خطر العدوى. وأمضت كلير ساعات عدة في قسم الطوارئ، قبل أن تحصل على خياطة غير مشدودة وتغادر المستشفى لتكمل العائلة عطلتها.وبعد عودتها إلى تكساس، من المقرر أن تخضع كلير لجراحة لإصلاح الأوتار في وقت لاحق من هذا الأسبوع.ورغم الحادث، تقول الفتاة إن ما جرى لم يغيّر حلمها بدراسة الأحياء البحرية. وقالت إن عضة واحدة لا تعني أنها توقفت عن حب الحيوانات أو الرغبة في دراستها، مضيفة أن الإنسان يجب أن يواصل أحلامه حتى عندما يحدث أمر سيئ.أما والدتها، فقالت إن كلير تمثل مصدر إلهام للعائلة، لأنها قررت النهوض من جديد بعد الحادث. وأضافت أن ابنتها أطلقت على سمكة الباراكودا اسم "سوزي"، وكانت تقول إنها ليست غاضبة من البحر، بل غاضبة قليلاً من "سوزي"، لكنها ستتجاوز الأمر.وتأمل العائلة أن يساعد نشر القصة في توعية الآخرين. وقالت الأم إن الدرس الأهم هو ضرورة نزع المجوهرات قبل دخول البحر، لأن اللمعان قد يجذب بعض الأسماك، مشددة على أن الاستمتاع بالعطلة لا يلغي ضرورة الحذر، لأن أي شيء قد يحدث فجأة.