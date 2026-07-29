8 دقائق في الماء.. مأساة طفلة داخل مسبح عائلي

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وبحسب People، كانت فيومارا لورا أورتيز تستعد للسباحة مع والدها في منزلهما الواقع في شارع Sadler Avenue، الاثنين 27 ، عندما ابتعدت عنه بينما كان يبدل ملابسه، وفق شرطة .وقال والدها للسلطات إنهما كانا يخططان للسباحة قرابة الساعة السادسة مساءً، وإنه أمضى عدة دقائق يبحث عنها بعدما أدرك أنها اختفت.وعثر الأب لاحقاً على طفلته داخل مسبح الفناء الخلفي، بحسب الشرطة.وأظهرت تسجيلات فيديو لاحقاً أن الطفلة بقيت في الماء نحو 8 دقائق قبل أن يعثر عليها والدها.وحاول الأب إنعاشها عبر الإنعاش القلبي الرئوي، قبل أن ينقلها إلى أقرب مركز إطفاء. ومن هناك، نُقلت إلى مستشفى Vanderbilt Children’s Hospital، حيث فارقت الحياة، وفق الشرطة.ويتابع محققون من قسم خدمات الشباب في الشرطة القضية، التي وصفتها السلطات بأنها تبدو حادث غرق عرضياً.وخلال التحقيق، قال في الجهة المقابلة للمنزل إنهم شاهدوا سيارات الطوارئ تملأ الشارع وتبقى في المكان حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وفق ما نقلت WSMV.وقال أحد الجيران إن الأمر بدأ بسيارة واحدة، ثم أصبحت اثنتين، وبعدها امتلأ الشارع بالكامل بالمركبات. وأضاف جار آخر أنه شاهد شاحنة كبيرة وأخرى أصغر أمام المنزل.ولم يكن الجيران يعرفون في البداية سبب هذا الحضور الكبير لفرق الطوارئ.وبعد معرفته بوفاة طفلة صغيرة، قال أحد الجيران إنه شعر بصدمة شديدة، مضيفاً أنه لم يكن يعلم بوجود مسبح في ذلك المنزل، ولا بوجود طفلة صغيرة هناك.وتسلط الحادثة الضوء مجدداً على خطورة المسابح المنزلية بالنسبة إلى الأطفال الصغار، حيث يمكن أن تتحول دقائق قليلة من الغياب إلى مأساة يصعب تداركها.