ترحيل صحفية روسية بقرار رسمي... ما السبب؟

أبلغت السلطات الصحفية والمعلّقة الروسية كزينيا فيدوروفا قرارًا وزاريًا بترحيلها، معتبرة أنها "أداة لحملات التضليل الإعلامي" التي تقودها .

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وأعلن محاميها بيفنيكا أن موكلته ستطعن فورًا في القرار، واصفًا إياه بأنه "انتهاك خطير لحرية التعبير"، ومؤكدًا أنها مارست عملها الصحفي وفق الأصول.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، كانت فيدوروفا تدير الفرع الفرنسي لقناة " " (RT) قبل حظرها في دول عام 2022، وعُرفت بدفاعها عن المواقف الروسية.



كما تظهر على قناة "سي نيوز" وإذاعة " 1"، وتكتب في مجلة "جي دي نيوز".

وأكدت الفرنسية، الأربعاء، صدور قرار الترحيل، مشيرة إلى أن وجود فيدوروفا في "يمس بالمصالح الأساسية للدولة" ويشكّل "تهديدًا بالغ الخطورة للنظام العام".

وأضاف القرار أنها تساهم في نشر معلومات مضللة تهدف إلى زعزعة الاستقرار، والتأثير في الرأي العام، وتقويض ثقة المواطنين، ولا سيما الفرنسيين، بمؤسساتهم.

كما أفاد مصدر مطّلع لوكالة "فرانس برس" بأن فيدوروفا ممنوعة أيضًا من دخول الأراضي .