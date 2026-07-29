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منوعات

حادث مروّع.. وفاة شخصين بعد سقوطهما من الطابق الـ11

Lebanon 24
29-07-2026 | 16:25
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حادث مروّع.. وفاة شخصين بعد سقوطهما من الطابق الـ11
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لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر سقوطهما من رافعة مخصصة لنقل البضائع من الطابق الحادي عشر داخل بناية سكنية قيد الإنشاء في حي فرنوفيل ببلدية ودائرة بئر الجير في ولاية وهران الجزائرية، في حادث أعاد تسليط الضوء على مخاطر غياب إجراءات السلامة في مواقع البناء.

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وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن الضحيتين يبلغان من العمر 18 و35 عامًا، وقد توفيا في مكان الحادث بعدما سقطا من ارتفاع كبير أثناء استقلالهما الرافعة التي كانت تحمل حمولة خلال صعودها.

وعلى الفور، تدخلت فرق الحماية المدنية ونقلت الجثمانين إلى مصلحة حفظ الجثث في المستشفى المحلي، فيما فُتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن حمولة زائدة قد تكون تسببت في اختلال توازن الرافعة وسقوط الضحيتين، بينما يبقى السبب النهائي رهنًا بنتائج التحقيقات الجارية.

 
 
 
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