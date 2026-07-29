حادثة مأساوية.. طالب ثانوية يغرق أثناء إنقاذ عائلة

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خطف البحر المتوسط حياة الطالب المصري يوسف أيمن كامل محمود، قبل ساعات من إعلان نتائج الثانوية العامة، بعدما كان يستعد للاحتفال بنجاحه مع مئات الآلاف من الطلاب.
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وأثارت وفاته غرقًا في أحد شواطئ محافظة مرسى مطروح شمالي مصر حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما تبيّن أنه فقد حياته أثناء محاولته إنقاذ آخرين.
وبحسب شهود عيان، اندفع يوسف إلى البحر بعدما شاهد أفرادًا من إحدى العائلات يستغيثون إثر جرف الأمواج لهم، وتمكن من المساهمة في إنقاذ عدد منهم، قبل أن تجرفه التيارات البحرية القوية ويغرق، دون أن يتمكن من العودة إلى الشاطئ.
ونُقل جثمانه إلى المستشفى، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات والإجراءات القانونية، بينما خيّم الحزن على أهالي مطروح وزملائه، لا سيما أن الحادث وقع قبل ساعات من إعلان نتائج الثانوية العامة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن يوسف كان الابن الوحيد لوالديه وله شقيقة واحدة، ما ضاعف من وقع الفاجعة، فيما نعاه أصدقاؤه، مؤكدين أنه ضحّى بحياته لإنقاذ الآخرين، لتتحول قصته إلى رمز للإيثار والشجاعة.