حادثة مأساوية.. طالب ثانوية يغرق أثناء إنقاذ عائلة

خطف حياة الطالب المصري ، قبل ساعات من إعلان نتائج الثانوية العامة، بعدما كان يستعد للاحتفال بنجاحه مع مئات الآلاف من الطلاب.

Advertisement



وأثارت وفاته غرقًا في أحد شواطئ مطروح شمالي مصر حالة من الحزن على ، خاصة بعدما تبيّن أنه فقد حياته أثناء محاولته إنقاذ آخرين.

وبحسب شهود ، اندفع يوسف إلى البحر بعدما شاهد أفرادًا من إحدى العائلات يستغيثون إثر جرف الأمواج لهم، وتمكن من المساهمة في إنقاذ عدد منهم، قبل أن تجرفه التيارات البحرية القوية ويغرق، دون أن يتمكن من العودة إلى الشاطئ.

ونُقل جثمانه إلى المستشفى، فيما باشرت التحقيقات والإجراءات القانونية، بينما خيّم الحزن على أهالي مطروح وزملائه، لا سيما أن الحادث وقع قبل ساعات من إعلان نتائج الثانوية العامة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن يوسف كان الابن الوحيد لوالديه وله شقيقة واحدة، ما ضاعف من وقع الفاجعة، فيما نعاه أصدقاؤه، مؤكدين أنه ضحّى بحياته لإنقاذ الآخرين، لتتحول قصته إلى رمز للإيثار والشجاعة.