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منوعات

بعد صعوده الرصيف.. النقل المصرية تكشف حقيقة حادث الأتوبيس الترددي

Lebanon 24
30-07-2026 | 00:46
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بعد صعوده الرصيف.. النقل المصرية تكشف حقيقة حادث الأتوبيس الترددي
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أوضحت وزارة النقل المصرية، حقيقة ما تم تداوله بشأن خروج أحد الأتوبيسات عن مساره وصعوده إلى الرصيف بمنطقة الخصوص، مؤكدة أن الواقعة لم تسفر عن أي إصابات.

وقالت الشركة، في بيان رسمي، إن الحادث وقع أثناء سير أحد الأتوبيسات داخل الحارة المخصصة له والمعزولة عن باقي حارات الطريق الدائري، وذلك قبل الوصول إلى محطة الخصوص في اتجاه طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي.

وأضافت أن قائد الأتوبيس فوجئ بعبور أسرة مكوّنة من أربعة أفراد للحارة المخصصة للأتوبيس، في مخالفة لقواعد السلامة، ما دفعه إلى المناورة لتجنب دهسهم، الأمر الذي أدى إلى اصطدام المركبة بالحاجز الخرساني، في محاولة لحماية أرواح المواطنين.

وأكدت الشركة أن الحادث لم يسفر عن إصابات سواء بين ركاب الأتوبيس أو أفراد الأسرة، مشيرة إلى أنه تم نقل الركاب على الفور إلى أتوبيس آخر لاستكمال رحلتهم، بينما جرى سحب الأتوبيس المتضرر إلى الورشة المختصة لإصلاح التلفيات وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة قبل إعادته إلى الخدمة.

وفي ختام بيانها، دعت الشركة المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة وعدم عبور الطريق الدائري أو الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي، مع ضرورة استخدام الأنفاق وسلالم المشاة المخصصة للوصول إلى المحطات أو الانتقال إلى الجهة الأخرى من الطريق، حفاظًا على الأرواح، وتجنبًا للحوادث، وصونًا للممتلكات العامة.

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