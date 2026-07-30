تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

في مبنى مهجور.. العثور على جثة امرأة داخل حقيبة سفر!

Lebanon 24
30-07-2026 | 12:40
A-
A+
في مبنى مهجور.. العثور على جثة امرأة داخل حقيبة سفر!
في مبنى مهجور.. العثور على جثة امرأة داخل حقيبة سفر! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
باشرت السلطات اليونانية تحقيقًا في وفاة امرأة إسكتلندية، بعدما عُثر على جثتها داخل حقيبة سفر في مبنى مهجور بالعاصمة أثينا، في قضية أثارت تساؤلات حول ظروف وفاتها والأشخاص الذين كانت على تواصل معهم خلال وجودها في اليونان.
Advertisement

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الضحية هي إليزابيث جين روس (38 عامًا)، وقد اكتشف رجل بلا مأوى الجثة داخل مبنى مهجور في حي كيبسيلي وسط أثينا.

وبحسب التحقيقات الأولية، لاحظ الرجل جزءًا من ساق بشرية بارزًا من الحقيبة، فأبلغ الشرطة التي طوقت المكان، فيما أجرى الطبيب الشرعي معاينة أولية وبدأ المحققون بجمع الأدلة.

وتشير المعلومات إلى أن روس وصلت إلى اليونان في 29 حزيران قادمة من الولايات المتحدة عبر قبرص، فيما جرى التعرف إلى هويتها مبدئيًا باستخدام قاعدة بيانات بيومترية أميركية، قبل إبلاغ السلطات اليونانية.

ونقلت صحيفة "تا نيا" عن والدها أنها كانت تقيم مع صديقين في ضاحية كيرتسيني، وغادرت في 15 تموز إلى حي كيبسيلي للقاء أصدقاء أميركيين، وكانت تلك آخر تحركاتها المعروفة قبل العثور على جثتها.

وتواصل وحدة جرائم القتل التحقيق في الأيام الأخيرة من حياتها، بما في ذلك الأشخاص الذين التقت بهم وكيفية وصولها إلى موقع العثور على الجثة.

كما أفادت قناة ERT News بأن آخر تواصل مباشر بينها وبين صديقها كان في 15 تموز، بينما استمر هاتفها بإرسال إشارات حتى صباح يوم العثور على الجثة.

وفي السياق، رجّحت مراسلة صحيفة "الغارديان" في أثينا، هيلينا سميث، أن يكون شخص ما استخدم هاتف روس بعد وفاتها لإرسال رسائل بهدف إرباك مسار التحقيق.

ولا تزال الشرطة تجمع تسجيلات كاميرات المراقبة، فيما تخضع حقيبة السفر لفحوص جنائية بحثًا عن أدلة، بينها الحمض النووي وبصمات الأصابع.
مواضيع ذات صلة
جريمة مروّعة.. العثور على جثة امرأة داخل حقيبة سفر وتوقيف المشتبه به
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 21:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل فندق... العثور على جثة فتاة
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 21:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة دبلوماسيّ أميركيّ... والإشتباه بتورّط إمرأة في جريمة قتله!
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 21:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة رجل مجهول الهوية مُصابة بعدة طعنات في خراج إحدى بلدات عكار
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 21:40:19 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الولايات المتحدة

الحمض النووي

البريطانية

اليونانية

البريطاني

إليزابيث

بي بي سي

اليونان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
14:05 | 2026-07-30
Lebanon24
10:18 | 2026-07-30
Lebanon24
09:47 | 2026-07-30
Lebanon24
08:45 | 2026-07-30
Lebanon24
07:40 | 2026-07-30
Lebanon24
06:27 | 2026-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24