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بالفيديو.. رجل يخاطر بحياته لإنقاذ بقرة من الفيضانات!

Lebanon 24
30-07-2026 | 15:48
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بالفيديو.. رجل يخاطر بحياته لإنقاذ بقرة من الفيضانات!
بالفيديو.. رجل يخاطر بحياته لإنقاذ بقرة من الفيضانات! photos 0
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خاطر رجل في ولاية آسام الهندية بحياته بعدما خاض في مياه الفيضانات التي بلغت مستوى رقبته لإنقاذ بقرة علقت وسط الحطام والتيارات القوية، في مشهد وثقه مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يشق طريقه وسط المياه المتدفقة نحو البقرة العالقة بين الأغصان والمخلفات التي جرفتها السيول، قبل أن يحاول مرارًا تحريرها رغم خطورة التيار وصعوبة الظروف.

وبعد عدة محاولات، نجح في إبعاد البقرة عن العوائق وسحبها إلى منطقة أكثر أمانًا، لتتمكن من السباحة نحو أرض مرتفعة حتى وصلت إلى مكان جاف.


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📺WATCH | Man in Sivasagar saves his cattle amid severe floods in Assam pic.twitter.com/GNwsVp2Tje

 

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