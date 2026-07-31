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متفرقات

بعد أكثر من 50 عامًا.. رضيعة عُثر عليها داخل كيس ورقي تكشف سرّ تخلي والدتها عنها (صور)

Lebanon 24
31-07-2026 | 00:15
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بعد أكثر من 50 عامًا.. رضيعة عُثر عليها داخل كيس ورقي تكشف سرّ تخلي والدتها عنها (صور)
بعد أكثر من 50 عامًا.. رضيعة عُثر عليها داخل كيس ورقي تكشف سرّ تخلي والدتها عنها (صور) photos 0
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أنهت أميركية رحلة بحث استمرت أكثر من نصف قرن لكشف حقيقة نشأتها، بعدما كانت قد عُثر عليها رضيعة داخل كيس ورقي في عربة تسوق عام 1972، لتنجح أخيرًا في الوصول إلى والديها البيولوجيين ومعرفة سبب تخلي والدتها عنها.

وبحسب موقع "بيبول"، بدأت القصة في آب 1972، عندما لاحظت صديقتان عربة تسوق بجانب سيارتهما خارج سينما في مدينة فيرفيو بارك بولاية أوهايو.

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وعند فتح كيس ورقي بداخلها، وجدتا رضيعة لا يتجاوز عمرها ساعات، فأبلغتا الشرطة التي نقلتها إلى المستشفى، قبل أن تُعرف باسم "طفلة ويست غيت" نسبة إلى المركز التجاري الذي عُثر عليها فيه، ثم جرى تبنيها بعد أربعة أشهر.

كبرت بيرل مارشال، البالغة اليوم 53 عامًا وتعمل معلمة موسيقى في ولاية فيرجينيا، من دون أي معلومات عن أصولها، وظلت سنوات عاجزة عن الوصول إلى هويتها بسبب سرية سجلات التبني في أوهايو.

لكن عام 2015 شكّل نقطة تحول بعد فتح الولاية سجلات التبني، وفي عام 2023 حصلت على شهادة ميلادها الأصلية، التي أكدت أنها الرضيعة التي عُثر عليها قبل عقود، رغم خلوها من أسماء والديها.

واستخدمت بيرل لاحقًا فحوصات الحمض النووي (DNA) للوصول إلى والدها البيولوجي، ثم استعانت بفريق متخصص في علم الأنساب الجيني عبر بودكاست The Fronczak Files لتحديد هوية والدتها.

كما ساعدها زوجها وباحث محلي في تتبع تقارير وسجلات قديمة، ما أدى إلى لقاء مؤثر في صيف 2024 مع السيدتين اللتين أنقذتاها وهما دارلين جيليلاند وريتا مارشال.

وفي حزيران 2024، التقت والدتها البيولوجية للمرة الأولى، لتكتشف أنها كانت تبلغ 22 عامًا وعزباء عند ولادتها، وأنها تركتها في عربة التسوق لعدم قدرتها على تربيتها، لكنها بقيت تراقب المكان من سيارتها حتى تأكدت من العثور على الطفلة.

وكشفت الأم أنها عملت لاحقًا في المركز التجاري نفسه، وكانت تركن سيارتها يوميًا بالقرب من المكان الذي تركت فيه ابنتها.

كما عرفت بيرل أن لديها أخًا وأختًا غير شقيقين من جهة والدتها، إضافة إلى أخت غير شقيقة من جهة والدها تعمل أيضًا معلمة موسيقى.

وأكدت بيرل أنها سامحت والدتها بالكامل، معربة عن امتنانها لمعرفة الحقيقة بعد أكثر من 50 عامًا، وإنهاء الفراغ الذي رافق قصة حياتها منذ ولادتها.







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