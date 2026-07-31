بالفيديو.. انفجار عنيف يدمّر منزلاً ويقذف شخصين في الهواء!

دمر انفجار ضخم منزلاً في ولاية أوهايو الأميركية فجر الخميس (بالتوقيت المحلي)، فيما وثق مقطع فيديو لحظة الانفجار العنيف الذي قذف شخصين في الهواء لمسافة كبيرة، قبل أن ينجوا رغم إصاباتهما الخطيرة.

وأظهرت كاميرا مراقبة مثبتة في أحد المنازل المجاورة الانفجار الذي وقع في منزل بمدينة كانتون قرابة الساعة الرابعة صباحاً، حيث حطم هدوء الحي السكني وألحق أضراراً واسعة بالمنازل المحيطة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الإنقاذ عثرت على أحد الناجين على بعد نحو ثلاثة أعشار الميل من موقع الانفجار، وكان مصاباً بحروق شديدة.

وقال أحد سكان الحي، فيكتور هاول، لقناة WJW-TV News: "كان الانفجار هائلاً، وكأنه قنبلة أو صاروخ. حتى نوافذ بعض المنازل تحطمت، كما اهتز منزلي بالكامل". وأكد مسؤولون أن قوة الانفجار شعر بها سكان منازل تبعد نحو ميلين عن موقع الحادث.

وأفادت فرق الإطفاء بأن أحد المصابين قُذف إلى الشارع وأصيب بحروق غطت نحو 80% من جسده، بينما عُثر على شخص ثانٍ على بعد عدة مربعات سكنية وهو يعاني أيضاً من حروق بالغة، وفقاً لقناة WKYC-TV News.

ولا تزال السلطات تجهل كيف وصل الناجي الثاني إلى تلك المسافة البعيدة عن موقع الانفجار، فيما نُقل المصابان إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وأكدت السلطات أن عدداً من المنازل المجاورة تعرض لأضرار متفاوتة بسبب الحريق والانفجار، كما تناثرت الأنقاض في أنحاء الحي، وسقطت عدة خطوط كهرباء، ما تسبب في مخاطر إضافية استدعت تدخل شركات الخدمات لإزالة الأخطار وتأمين المنطقة.

ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.







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Just before 4am this morning, a natural gas explosion rocked this neighborhood in Canton, .



The house was absolutely destroyed, and 5 others took damage, all residents have been displaced at the time while investigators do their thing.



The explosion was felt for miles… pic.twitter.com/xKNlPwpJ5E

— Rick D (@RickD_GK) July 30, 2026

At least two people were hospitalized after a house exploded in Canton, Ohio on Thursday. One victim was found in the street, blown from the home by the explosion and the second victim was found about four hours later.



Officials say the blast could be heard from two miles away… pic.twitter.com/dVwVOO3V8t