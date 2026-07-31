تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

لحظات تحبس الأنفاس.. هكذا أُنقذت امرأة جرفتها تيارات النهر (فيديو)

Lebanon 24
31-07-2026 | 03:56
A-
A+
لحظات تحبس الأنفاس.. هكذا أُنقذت امرأة جرفتها تيارات النهر (فيديو)
لحظات تحبس الأنفاس.. هكذا أُنقذت امرأة جرفتها تيارات النهر (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أنقذت فرق الإنقاذ في ولاية كاليفورنيا الأميركية امرأة بعدما جرفتها مياه نهر كيرن سريع الجريان، في عملية معقدة وثقتها لقطات مصورة أظهرت مراحل تحديد موقعها وانتشالها من بين الصخور.

Advertisement

وأوضح مكتب شرطة مقاطعة كيرن، في بيان، أن الحادثة بدأت بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين إلى حارس متنزه قرب الطريق السريع، أفاد بسقوط امرأة في النهر وجرفها التيار.

وعلى الفور، أطلقت السلطات عملية بحث واسعة شاركت فيها دوريات الشرطة ووحدة الدعم الجوي، حيث تمكن أحد أفراد طاقم المروحية من رصد المرأة وهي متشبثة بصخرة أسفل منحدر شديد الانحدار، بينما كانت محاصرة وسط المياه الباردة وسريعة التدفق.

وأظهرت اللقطات المصورة ضابطًا على متن المروحية يوجّه فرق الإنقاذ الأرضية إلى موقع المرأة، بعدما حالت التضاريس الصخرية دون رؤيتها من الأرض.

وبعد الوصول إليها، ألقى أحد رجال الإنقاذ سترة نجاة ارتدتها المرأة، قبل أن يُلقى إليها طوق نجاة موصول بحبل، لتتمكن الفرق من سحبها بأمان إلى اليابسة في عملية نُفذت بتنسيق بين الفرق الجوية والأرضية.

وأكدت السلطات أن المرأة نُقلت إلى طاقم الإسعاف لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حالتها الصحية.


مواضيع ذات صلة
كادت تسقط من الطابق الثاني.. لحظات تحبس الأنفاس في إنقاذ طفلة صغيرة (بالفيديو)
lebanon 24
Lebanon24
31/07/2026 12:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
محكمة أوكرانية تحبس منظم معرض أسلحة استهدفته ضربة روسية
lebanon 24
Lebanon24
31/07/2026 12:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هدنة التقاط الأنفاس أم حبسها؟
lebanon 24
Lebanon24
31/07/2026 12:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو من تركيا... هكذا أجبرت إمرأة عمال النظافة على البحث عن حقيبتها في النفايات!
lebanon 24
Lebanon24
31/07/2026 12:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الطريق السريع

مقاطعة كيرن

كاليفورنيا

الكشف عن

youtube

التيار

التيا

دوري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:27 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:26 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2026-07-31
Lebanon24
01:00 | 2026-07-31
Lebanon24
00:15 | 2026-07-31
Lebanon24
23:30 | 2026-07-30
Lebanon24
21:54 | 2026-07-30
Lebanon24
15:48 | 2026-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24