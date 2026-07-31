لحظات تحبس الأنفاس.. هكذا أُنقذت امرأة جرفتها تيارات النهر (فيديو)

أنقذت فرق الإنقاذ في ولاية الأميركية امرأة بعدما جرفتها مياه نهر كيرن سريع الجريان، في عملية معقدة وثقتها لقطات مصورة أظهرت مراحل تحديد موقعها وانتشالها من بين الصخور.

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وأوضح مكتب شرطة ، في بيان، أن الحادثة بدأت بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين إلى حارس متنزه قرب ، أفاد بسقوط امرأة في النهر وجرفها .

وعلى الفور، أطلقت السلطات عملية بحث واسعة شاركت فيها دوريات الشرطة ووحدة الدعم الجوي، حيث تمكن أحد أفراد طاقم المروحية من رصد المرأة وهي متشبثة بصخرة أسفل منحدر شديد الانحدار، بينما كانت محاصرة وسط المياه الباردة وسريعة التدفق.

وأظهرت اللقطات المصورة ضابطًا على متن المروحية يوجّه فرق الإنقاذ الأرضية إلى موقع المرأة، بعدما حالت التضاريس الصخرية دون رؤيتها من الأرض.

وبعد الوصول إليها، ألقى أحد رجال الإنقاذ سترة نجاة ارتدتها المرأة، قبل أن يُلقى إليها طوق نجاة موصول بحبل، لتتمكن الفرق من سحبها بأمان إلى اليابسة في عملية نُفذت بتنسيق بين الفرق الجوية والأرضية.

وأكدت السلطات أن المرأة نُقلت إلى طاقم الإسعاف لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، من دون مزيد من التفاصيل بشأن حالتها الصحية.

