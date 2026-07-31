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منوعات

اسكتلندا تحقق مع صانع محتوى صوّر أشخاصًا سرًا

Lebanon 24
31-07-2026 | 14:00
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اسكتلندا تحقق مع صانع محتوى صوّر أشخاصًا سرًا
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فتحت شرطة اسكتلندا تحقيقًا مع صانع محتوى على منصة "تيك توك" بعد نشره مقاطع فيديو صُورت سرًا باستخدام نظارات "ميتا" الذكية، أظهرت أفرادًا من العامة وموظفين في متاجر وعاملين على متن عبّارات بحرية خلال رحلة قام بها في أنحاء اسكتلندا.

وتضمنت المقاطع، التي نشرها سكوت مارغيريسون (42 عامًا) من مدينة روتشديل، مشاهد أثارت جدلًا واسعًا، من بينها توجيه ألفاظ نابية إلى أحد المارة، وإطلاق تعليقات ذات طابع جنسي بحق فتيات صغيرات في السن، إضافة إلى حديث مع صاحبة متجر من أصول هندية تنتمي إلى الديانة السيخية تطرق فيه إلى نظرية مؤامرة يمينية متطرفة تُعرف باسم "خطة كاليرغي"، والتي تزعم وجود مخطط لـ"القضاء على العرق الأبيض".

كما نشر مارغيريسون مقطعًا صوّره من داخل غرفة قيادة عبّارة "لوخ سيفورث" التابعة لشركة CalMac، ما دفع الشركة إلى تعليق الجولات التي كانت تتيحها للركاب داخل غرفة القيادة، بعدما تبين أن التصوير جرى في منطقة محظورة ومن دون إذن، رغم إبلاغه مسبقًا بمنع التصوير.

وأكدت شرطة اسكتلندا أنها تلقت شكاوى بشأن المقاطع المتداولة، وتقوم حاليًا بمراجعة محتواها لتحديد ما إذا كانت تنطوي على مخالفات جنائية.

ويُعرف مارغيريسون على منصات التواصل الاجتماعي باسم "E Dobbin"، حيث يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة على "تيك توك"، وينشر مقاطع يقوم فيها بمحادثة أشخاص غرباء بشكل مفاجئ في الأماكن العامة.

وخلال جولة أجراها في اسكتلندا أواخر حزيران ومطلع تموز، زار عددًا من المناطق، بينها سكاي ولويس وغلينكو وجون أوغروتس، ووثق لقاءات مع سكان محليين.

وفي إحدى أكثر الحوادث إثارة للجدل، تحدث مع صاحبة متجر من أصول هندية في جزيرة سكاي عن "التنوع القسري" في أوروبا، قبل أن يكرر مزاعم مرتبطة بنظرية مؤامرة يمينية متطرفة. وقالت المرأة، المولودة في لندن والمقيمة في سكاي منذ 20 عامًا، إن المقابلة كانت "مرعبة بنسبة 100%"، وإنها بكت بعد علمها بأن الحديث صُوّر سرًا ونُشر على "تيك توك".

وفي حادثة أخرى، دخل مارغيريسون في مشادة مع زوجين مسنين داخل أحد المتاجر، بعدما اعترضا على أسلوبه، حيث تبعهما داخل المتجر ووجّه إليهما الشتائم، مهددًا بنشر تسجيلاتهما على "تيك توك".

وأثارت القضية تساؤلات جديدة حول استخدام النظارات الذكية المزودة بكاميرات خفية، والتي باتت تنتشر على نطاق أوسع بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل مخاوف متزايدة بشأن انتهاك الخصوصية.

وأوضحت "ميتا" أن نظاراتها مزودة بمؤشر ضوئي يومض أثناء التصوير ولا يمكن تعطيله، مشيرة إلى أنها أطلقت تحديثًا إلزاميًا بعد تقارير أفادت بمحاولات بعض المستخدمين التحايل على هذه الميزة.

وأكدت الشركة أنها تحقق في حسابات مارغيريسون، فيما أغلقت منصة "إنستغرام" جميع حساباته، بينما أعلنت "تيك توك" و"يوتيوب" أنهما تراجعان المحتوى المنشور للتحقق من مدى مخالفته لسياسات المنصتين.

ولا تزال شرطة اسكتلندا تواصل التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتصوير السري وسلوك صانع المحتوى، داعية أي شخص لديه معلومات أو تعرض لواقعة مماثلة إلى التواصل معها عبر القنوات الرسمية.

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