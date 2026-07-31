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منوعات

داخل حقيبة في صربيا...العثور على جثة عارضة أزياء روسية

Lebanon 24
31-07-2026 | 16:00
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داخل حقيبة في صربيا...العثور على جثة عارضة أزياء روسية
داخل حقيبة في صربيا...العثور على جثة عارضة أزياء روسية photos 0
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عثرت الشرطة الصربية على جثة عارضة الأزياء الروسية ليودميلا توركوفا، بعد ستة أيام من اختفائها في العاصمة بلغراد، حيث وُجدت داخل حقيبة ألقيت في قناة بمنطقة فيزيل، فيما أوقفت السلطات مشتبهًا به أثناء محاولته مغادرة البلاد.

وكانت توركوفا، البالغة من العمر 28 عامًا، قد وصلت إلى بلغراد لقضاء عطلة لمدة أسبوعين، قبل أن تنقطع أخبارها في 25 تموز، عقب إبلاغ عائلتها بأنها في طريقها للقاء أصدقاء داخل أحد الملاهي الليلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سكانًا عثروا على حقيبة مشبوهة في القناة، ما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة التي استعانت بكلب بوليسي، ليتم العثور بداخلها على جثة الضحية.

وأعلنت وزارة الداخلية الصربية توقيف مواطن تركي من مواليد عام 2001 في مطار نيكولا تسلا ببلغراد، للاشتباه في تورطه بالجريمة، وذلك أثناء محاولته مغادرة البلاد.

وبحسب التحقيقات الأولية، يُعتقد أن الجريمة وقعت فجر 26 تموز داخل شقة مستأجرة في منطقة بورتشا، فيما لم تكشف السلطات حتى الآن عن سبب الوفاة، بانتظار صدور نتائج تشريح الجثة.

وتنحدر توركوفا من مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وكانت تعمل في مجال عروض الأزياء وفن الرسم على الجسد. وكانت قد أرسلت آخر رسالة إلى عائلتها نحو الساعة الحادية عشرة مساءً، قبل أن ينقطع الاتصال بها، لتبدأ بعدها عمليات البحث التي انتهت بالعثور على جثتها.

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