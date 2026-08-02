"ملياردير المياه" يغضب جيرانه.. 13 ألف غالون يومياً لريّ قصره أثناء الجفاف

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أثار الملياردير الأميركي ستيفن شوارزمان، “بلاكستون” للاستثمار، غضب سكان محيط ضيعته الريفية في مقاطعة ويلتشير ، بعدما بدأت شاحنات تنقل إليها ما يصل إلى 13 ألف غالون من المياه يومياً، في وقت تواجه فيه مناطق قريبة قيوداً على استخدام خراطيم المياه بسبب الجفاف.وبحسب صحيفة " ميل"، تُستخدم المياه حالياً لريّ الأشجار المزروعة حديثاً داخل أراضي ضيعة “كونهولت بارك”، التي تمتد على مساحة 2100 فدان قرب مدينة أندوفر.وكانت إدارة الضيعة قد أقرت العام الماضي باستخدام كمية من مياه الصهاريج لملء بحيرة اصطناعية، ما دفع شركة “ساذرن ووتر” إلى منع شركات النقل المعنية من تعبئة شاحناتها من نقاط المياه التابعة لها.ورغم امتلاء البحيرة، استمرت الصهاريج في الوصول من مصدر . ولا توجد مؤشرات إلى مخالفة قانونية، إلا أن سكاناً اعتبروا ما يحصل مناقضاً للدعوات الوطنية إلى ترشيد استهلاك المياه.وقال ستيف كيرشو، الذي يسكن في قرية تانغلي المجاورة منذ 40 عاماً، إن الأمر أثار “ضجة كبيرة”، مضيفاً أن أراضي الضيعة تبدو أكثر خضرة من حدائق السكان التي اصفرّت بسبب الجفاف.وتساءل أحد السكان عن سبب عدم استخدام جزء من التسعة ملايين لتر التي وُضعت في البحيرة لريّ الأشجار، خصوصاً أن شركات المياه بدأت تحذّر السكان من استخدام الخراطيم في حدائقهم.في المقابل، أشاد سكان آخرون بشوارزمان، الذي تُقدّر ثروته بنحو 30 مليار جنيه إسترليني واشترى الضيعة مقابل 82 مليون جنيه قبل أربع سنوات، معتبرين أنه وفر فرص عمل وتعاون مع السلطات المحلية وساهم في زراعة الأشجار.وأكد مصدر مقرب منه أن المياه تُنقل عبر مزوّدين مرخصين ومصادر قانونية، وأن عمليات الضخ لا تؤثر في موارد المياه المحلية.