بسبب مياه الري.. شجار عائلي يتحول إلى مواجهة دامية وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)

تحول خلاف بين عائلتين في إحدى قرى ريف حول سقاية الأراضي الزراعية إلى مأساة، بعدما تطور إلى اشتباك مسلح أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

واندلعت المواجهات في قرية الميدعاني إثر بين أفراد العائلتين بسبب الخلاف على ري المزروعات، قبل أن يتصاعد إلى استخدام الأسلحة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، وُصفت حالات بعضهم بالحرجة.





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3 قتلى و5 مصابين هي الحصيلة النهائية للخلاف الحاصل بين عائلتين في بلدة الميدعاني



السبب مقرف 🤢



وهو خلاف على اولوية سقاية الارض من مياه الصرف الصحي 🤢 https://t.co/iJ9luLnHRU pic.twitter.com/PFhViTxg4v

وقال مصدر في مديرية إعلام ريف دمشق إن توجهت إلى المنطقة لفرض الأمن واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، مشيراً إلى نقل القتلى والمصابين إلى أحد مستشفيات المنطقة، وفق ما أوردت قناة "الإخبارية ".





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8 اصابات اثر خلاف بين عائلتين في بلدة الميدعاني شرقي مدينة #دمشق

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/XE9Bd9gHuI