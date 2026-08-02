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منوعات

بسبب مياه الري.. شجار عائلي يتحول إلى مواجهة دامية وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)

Lebanon 24
02-08-2026 | 13:36
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بسبب مياه الري.. شجار عائلي يتحول إلى مواجهة دامية وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)
بسبب مياه الري.. شجار عائلي يتحول إلى مواجهة دامية وسقوط قتلى وجرحى (فيديو) photos 0
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تحول خلاف بين عائلتين في إحدى قرى ريف دمشق حول سقاية الأراضي الزراعية إلى مأساة، بعدما تطور إلى اشتباك مسلح أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

واندلعت المواجهات في قرية الميدعاني إثر شجار بين أفراد العائلتين بسبب الخلاف على ري المزروعات، قبل أن يتصاعد إلى استخدام الأسلحة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، وُصفت حالات بعضهم بالحرجة.

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3 قتلى و5 مصابين هي الحصيلة النهائية للخلاف الحاصل بين عائلتين في بلدة الميدعاني

السبب مقرف 🤢

وهو خلاف على اولوية سقاية الارض من مياه الصرف الصحي 🤢 https://t.co/iJ9luLnHRU pic.twitter.com/PFhViTxg4v

وقال مصدر في مديرية إعلام ريف دمشق إن قوى الأمن الداخلي توجهت إلى المنطقة لفرض الأمن واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، مشيراً إلى نقل القتلى والمصابين إلى أحد مستشفيات المنطقة، وفق ما أوردت قناة "الإخبارية السورية".

🚨🚨🚨⚠️🔞

8 اصابات اثر خلاف بين عائلتين في بلدة الميدعاني شرقي مدينة دوما بريف #دمشق
حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/XE9Bd9gHuI

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قوى الأمن الداخلي

ريان المصري

السورية

سورية

الحص

فيات

دمشق

باري

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