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برجك اليوم

Lebanon 24
02-08-2026 | 23:00
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الحمل
يوم مناسب لإعادة ترتيب أولوياتك ووضع خطط جديدة تساعدك على تحقيق أهدافك. قد تظهر أمامك فرصة لإثبات قدراتك، لكن احرص على التفكير قبل اتخاذ القرارات المهمة.
الثور
قد تواجه بعض التفاصيل التي تحتاج إلى تركيز ودقة، لكن صبرك وقدرتك على التنظيم تساعدانك على تجاوزها بنجاح.
الجوزاء
لديك أفكار جديدة وحماس لإنجاز المهام، وقد تفتح أمامك أبواب للتعاون أو مشاريع مختلفة.
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 السرطان
تحتاج إلى التركيز على أهدافك وعدم الانشغال بالأمور الجانبية، فالتنظيم سيكون مفتاح النجاح اليوم.
الأسد
يوم يحمل طاقة إيجابية تساعدك على الإنجاز والظهور بشكل مميز أمام المحيط المهني.
العذراء
تحتاج إلى ترتيب مهامك وعدم تحميل نفسك مسؤوليات تفوق قدرتك. قد تحصل على فرصة تحتاج إلى دراسة جيدة.
الميزان
لديك فرصة لإنجاز مهام مؤجلة، وقد تلاحظ تحسناً في علاقتك مع زملاء العمل.
العقرب
لا تدع التأخير أو العقبات الصغيرة تؤثر على حماسك، فالأمور تحتاج إلى بعض الصبر.
القوس
قد تواجه تغيرات أو مهام جديدة، لكنها تمنحك فرصة لاكتساب خبرات مهمة.
الجدي
التركيز والانضباط يساعدانك على تحقيق تقدم واضح، خاصة في الأمور التي تتطلب مسؤولية كبيرة.
الدلو
يوم مناسب للتفكير في خطوات جديدة وتطوير مهاراتك، وقد تحصل على دعم من أشخاص حولك.
الحوت
تجنب التسرع في القرارات، وخذ الوقت الكافي لدراسة الخيارات المتاحة أمامك.
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