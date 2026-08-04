تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

قتل طليقته المصابة بالخرف؟ رجل في الـ81 يواجه تهمة مريعة!

Lebanon 24
04-08-2026 | 04:12
A-
A+
قتل طليقته المصابة بالخرف؟ رجل في الـ81 يواجه تهمة مريعة!
قتل طليقته المصابة بالخرف؟ رجل في الـ81 يواجه تهمة مريعة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوقفت السلطات الأميركية رجلاً يبلغ 81 عاماً ووجهت إليه تهمة القتل، على خلفية وفاة طليقته التي قالت السلطات إنها كانت مصابة بالخرف وتحتاج إلى رعاية يومية.

وبحسب مجلة People، أوقفت قوة من United States Marshals Service تشارلز باس في مقاطعة ستون بولاية ميزوري في 16 تموز، قبل تسليمه إلى ولاية إلينوي، حيث وقعت الجريمة.
Advertisement

وبعد تحقيق أجرته شرطة Oak Lawn، عُرضت الأدلة على مكتب المدعي العام في مقاطعة كوك، ووجهت إلى باس تهمة القتل من الدرجة الأولى في 30 تموز.

ويتهم باس بإطلاق النار على طليقته ماريان باس-كينكيد، البالغة 71 عاماً، بعد خلاف بينهما حول المال، وفق ما قالت مساعدة المدعي العام إيبوني شانكلين خلال جلسة قضائية.

وكانت الشرطة قد توجهت إلى منزل الضحية في 5 نيسان، بعدما عثرت عليها مقدمة رعاية “غير مستجيبة” داخل منزلها في Oak Lawn. وأُعلنت وفاتها في المكان.

وقال مكتب الطب الشرعي في مقاطعة كوك إن سبب الوفاة صُنّف جريمة قتل، بعد إصابتها بطلقين ناريين في مؤخرة الرأس.

ووفق شرطة Oak Lawn، أظهر التحقيق أن باس كان في المنطقة خلال الفترة التي وقعت فيها الجريمة، ثم عاد لاحقاً إلى ميزوري، حيث يقيم.

وقالت شانكلين إن الضحية كانت تحتاج إلى رعاية طبية معمقة ومساعدة يومية، وإن باس وابنة الضحية كانا يساهمان مالياً في دعمها. وأضافت أن باس كان قد عبّر مؤخراً عن قلقه من كلفة رعاية طليقته.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، قالت مقدمة الرعاية إن باس حضر إلى منزل الضحية قبل أيام من إطلاق النار. وخلال خلاف بينهما، يُزعم أنه قال إنه يريد “غسل يديه من كل شيء”، وهو يقوم بحركة بيديه توحي بذلك.

وأضافت المدعية أن باس طلب لاحقاً من مقدمة الرعاية تغيير جدول عملها، وقال إنه سيتولى دفع راتبها بدلاً من ابنة الضحية. وبعد أن أصر على ألا تعود لمدة يومين، عادت مقدمة الرعاية لتجد باس-كينكيد من دون استجابة.

ومثل باس أمام المحكمة في 31 تموز، حيث أمر القاضي باحتجازه.

ودافع محاميه ماثيو شيفاري عنه، مشيراً إلى أنه لا يملك سجلاً جنائياً، وخدم في الجيش، وكان رجل إطفاء سابقاً. كما حاول الإيحاء بأن مقدمة الرعاية قد تكون مرتبطة بالجريمة، لكن القاضي رفض هذا الطرح، وفق Chicago Tribune.

وقال محام آخر ضمن فريق الدفاع، مايك ليونارد، لـPeople إن باس كان صاحب “مسيرة مميزة” كإطفائي لمدة 20 عاماً، بعد عمله سابقاً كنجار نقابي، معتبراً أن الأدلة التي تربطه بالجريمة “قليلة”.

وأشار إلى أن باس لم يكن متزوجاً من الضحية عند وقوع الحادث، موضحاً أنهما انفصلا منذ أوائل الثمانينيات.

وبحسب نعيها، كانت ماريان باس-كينكيد صاحبة عمل لأكثر من 50 عاماً، وعملت لعقود في تجهيز المتوفين داخل دور جنازات في جنوب شيكاغو.

ومن المقرر أن يمثل باس مجدداً أمام المحكمة في 14 آب، فيما تستمر القضية وسط اتهامات خطيرة لم تُحسم بعد قضائياً.
مواضيع ذات صلة
يواجه تهمة خطيرة.. الصين تعتقل مواطنا أميركيا (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة رجل مجهول الهوية مُصابة بعدة طعنات في خراج إحدى بلدات عكار
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حُكم عليه بـ5 سنوات سجنًا... طبيب بيطري يواجه تهمة غير مألوفة
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تعدم رجلين بتهمة قتل ضباط شرطة خلال احتجاجات مطلع العام
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 19:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب المدعي العام

مكتب الطب الشرعي

المدعي العام

الطب الشرعي

تشارلز

الشرع

ليونا

شارل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:55 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
10:39 | 2026-08-04
Lebanon24
06:25 | 2026-08-04
Lebanon24
05:46 | 2026-08-04
Lebanon24
04:42 | 2026-08-04
Lebanon24
04:28 | 2026-08-04
Lebanon24
03:59 | 2026-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24