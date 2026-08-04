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متفرقات

بالفيديو.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ عائلة من ثعبان سام!

Lebanon 24
04-08-2026 | 16:11
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بالفيديو.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ عائلة من ثعبان سام!
بالفيديو.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ عائلة من ثعبان سام! photos 0
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لقي كلب أليف مصرعه في ولاية أوتار براديش الهندية بعدما تصدى لثعبان سام حاول التسلل إلى منزل عائلته، في مواجهة استمرت نحو ساعة وانتهت بإنقاذ أفراد الأسرة.

ووقعت الحادثة فجر الأحد في مدينة باليا، عندما اقترب الثعبان من المنزل قرابة الساعة الثانية صباحًا، إلا أن الكلب "تومي" (9 سنوات) استشعر الخطر وبدأ بالنباح لتنبيه أفراد العائلة.

ولم يكتفِ "تومي" بإطلاق الإنذار، بل هاجم الثعبان ومنعه من دخول المنزل، لتندلع بينهما مواجهة شرسة استمرت، بحسب أفراد الأسرة، نحو ساعة كاملة.

وخلال الاشتباك، واصل الكلب مقاومة الثعبان حتى تمكن أفراد العائلة من قتله، إلا أن "تومي" كان قد تعرض للدغة سامة أودت بحياته بعد وقت قصير من انتهاء المواجهة.

وأكدت العائلة أن "تومي" لم يكن مجرد حيوان أليف، بل كان رفيقًا وفيًا أمضى تسع سنوات في حراسة المنزل، مشيرة إلى أن تدخله حال دون تعرض أي من أفرادها للخطر.

وأضافت أن الثعبان كان قد يتمكن من الوصول إلى داخل المنزل والتسبب بإصابة أحد أفراد الأسرة، لولا شجاعة الكلب الذي ضحى بحياته لحمايتهم، مؤكدة أنه سيبقى حاضرًا في ذاكرتهم بوصفه بطلًا أنقذ عائلته.

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वफादार कुत्ते ने अपनी जान देकर बचाई मालिक के परिवार की जान, आधी रात कोबरा सांप को उतारा मौत के घाट!

उत्तर प्रदेश के बलिया में आधी रात एक घर के बाहर अचानक एक अत्यंत विषैला कोबरा सांप निकल आया और अंदर घुसने की कोशिश करने लगा.

घर के पालतू लेब्राडॉग की नजर जैसे ही सांप पर पड़ी,… pic.twitter.com/wP19zOXEBO


 
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