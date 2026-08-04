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متفرقات

بعد إصابة في العمود الفقري.. ابتكار بسيط يمنح قطة فرصة للمشي مجددًا (فيديو)

Lebanon 24
04-08-2026 | 16:33
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بعد إصابة في العمود الفقري.. ابتكار بسيط يمنح قطة فرصة للمشي مجددًا (فيديو)
بعد إصابة في العمود الفقري.. ابتكار بسيط يمنح قطة فرصة للمشي مجددًا (فيديو) photos 0
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نجحت قطة صغيرة مصابة في مدينة سينسيناتي الأميركية في استعادة جزء من قدرتها على الحركة، بعد ابتكار كرسي متحرك بسيط لها باستخدام مواد متوافرة، بينها قطع كرتونية وسيارات ألعاب، لمساعدتها على التنقل بشكل طبيعي.

وعُثر على القطة، التي أُطلق عليها اسم "جيلاتو"، إلى جانب أربع قطط أخرى على حافة طريق، بعدما لاحظها ساير مورغان خلال عودته من العمل وهي عاجزة عن الوقوف أو تحريك ساقيها الخلفيتين، فنقلها مع القطط الأخرى إلى ملجأ للحيوانات لتلقي الرعاية.

وأظهرت الفحوص البيطرية أن جيلاتو، البالغة نحو ثلاثة أشهر، تعاني إصابة في العمود الفقري أثرت في قدرتها على المشي، إذ كانت تجر ساقيها الخلفيتين أثناء الحركة.

ولأن الكراسي المتحركة المتوافرة لم تكن مناسبة لحجمها، ابتكرت مالوري سميث، مساعدة رئيس الأطباء البيطريين في مركز رعاية الحيوانات في سينسيناتي، نموذجًا خاصًا لها. وبدأ التصميم بقطع كرتونية وعجلتين من سيارات "هوت ويلز"، قبل تطويره باستخدام مساطر خشبية وأشرطة لاصقة وأربطة بلاستيكية ليصبح أكثر متانة.

وأطلقت سميث على الكرسي اسم "عرش الأسد"، مشيرة إلى أن رؤية جيلاتو تتحرك بمفردها كانت لحظة مؤثرة.

 

ومع جلسات العلاج الطبيعي اليومية، تحسنت حالة القطة تدريجيًا، وأصبحت قادرة على الوقوف دون الاعتماد الكامل على الكرسي، مع ظهور مؤشرات على استعادة الإحساس في ساقيها.

وأثارت قصة جيلاتو تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع متطوعين إلى العمل على تصميم كرسي متحرك أكثر تطورًا بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، فيما تستعد القطة للانتقال إلى منزل جديد عبر التبني خلال الأسابيع المقبلة.

 
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