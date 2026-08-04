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برجك اليوم

Lebanon 24
04-08-2026 | 23:00
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 الحمل
يوم مناسب للتحرك وإنجاز المهام المؤجلة، وقد تجد فرصة لإظهار قدراتك أو الحصول على دعم من شخص مهم في العمل.
الثور
تركيزك العالي يساعدك على إنهاء أعمال مهمة، وقد تحصل على إشادة نتيجة جهود سابقة.
الجوزاء
يوم مليء بالأفكار والتواصل، وقد تفتح أمامك أبواب جديدة من خلال علاقاتك.
السرطان
قد تشعر بحاجة إلى إعادة ترتيب أولوياتك، وهناك فرصة لتحسين وضعك إذا ركزت على أهدافك.
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الأسد
يوم يحمل لك طاقة قوية للنجاح والظهور، وقد تحصل على فرصة لإثبات نفسك.
العذراء
تحتاج إلى التركيز وعدم تشتيت نفسك بين عدة مهام في وقت واحد.
الميزان
يوم إيجابي لاتخاذ قرارات مهمة أو بدء خطوة جديدة، وقد تحصل على فرصة تدعم طموحاتك.
العقرب
لديك قدرة كبيرة على التركيز وتحقيق تقدم، وقد تظهر أمامك فرصة تحتاج إلى ذكاء في التعامل معها.
القوس
الحماس يدفعك لإنجاز الكثير، وقد تبرز فكرة جديدة تستحق الاهتمام.
الجدي
يوم مناسب للإنجاز وتحمل المسؤوليات، وقد تثبت أنك قادر على تجاوز التحديات.
الدلو
أفكارك المبتكرة قد تجذب الانتباه، ويوم مناسب للتطوير والتعلم.
الحوت
حدسك يساعدك على فهم الأمور بشكل أفضل، وقد تجد حلولاً لمشكلات سابقة.
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