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منوعات

عروسان افترقا في المطار.. رحلة شهر العسل بدأت بمقعد واحد فقط

Lebanon 24
05-08-2026 | 04:45
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عروسان افترقا في المطار.. رحلة شهر العسل بدأت بمقعد واحد فقط
عروسان افترقا في المطار.. رحلة شهر العسل بدأت بمقعد واحد فقط photos 0
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تحوّل شهر عسل زوجين بريطانيين إلى تجربة مزعجة، بعدما اكتشفا في المطار أن رحلتهما إلى مونتينيغرو كانت محجوزة بأكثر من طاقتها.
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وبحسب "People"، كان آندي وكاتيا ويدليك قد تزوجا في المملكة المتحدة، وخططا للسفر إلى مدينة تيفات على ساحل مونتينيغرو لقضاء شهر العسل، بعدما حجزا الرحلة من لندن قبل أشهر.

لكن صباح الأحد 26 تموز، فشلا في إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لرحلتهما المقررة عند الساعة 8:25 صباحاً. وعندما وصلا إلى مكتب "easyJet" في مطار غاتويك، علما أن الرحلة محجوزة بأكثر من عدد المقاعد المتاحة.

وقال آندي إن موظفي الشركة أبلغوهما بأنه لن يتم منحهما مقاعد إلا بعد انتهاء الصعود إلى الطائرة، وفي حال لم يحضر بعض الركاب.

وعند بوابة المغادرة، طلبت الشركة متطوعين للسفر في اليوم التالي، لكن شخصاً واحداً فقط وافق، ما وفر مقعداً واحداً على رحلة الأحد.

واعتقد الزوجان أنه سيتم نقلهما معاً إلى رحلة الاثنين، لكن آندي قال إن موظفي "easyJet" أبلغوهما بأن على أحدهما ركوب المقعد المتاح، وإلا سيُعتبران "متغيبين" ويفقدان حق إعادة الحجز والتعويض.

وقال آندي: "صعدت زوجتي إلى الطائرة، وبقيت أنا في لندن".

وعاد الزوج إلى منزله في لندن، بينما سافرت كاتيا وحدها إلى تيفات. ولم يجتمعا إلا بعد 21 ساعة، عندما وصل آندي لاحقاً إلى مونتينيغرو وبدأ شهر العسل فعلياً.

وقالت متحدثة باسم "easyJet" إن الشركة تواصلت مع الزوجين للاعتذار عن التجربة، وقدمت لآندي التعويض المستحق، إضافة إلى بادرة حسن نية.

وأضافت الشركة أنها، مثل معظم شركات الطيران، تقوم أحياناً بزيادة حجوزات عدد محدود جداً من الرحلات، اعتماداً على بيانات تظهر أن بعض الركاب لا يسافرون عادة، معتبرة أن ملء هذه المقاعد يساعد في إبقاء الأسعار أقل للجميع.

وأقرت الشركة بأنه كان من الأفضل إجراء استثناء في هذه الحالة وحجز رحلة بديلة للزوجين معاً، خصوصاً أن الرحلة كانت مناسبة خاصة.

وبحسب حقوق المسافرين لدى "easyJet"، يحق لآندي الحصول على 350 جنيهاً إسترلينياً، أي نحو 470 دولاراً، بعد منعه من الصعود إلى رحلته الأصلية.

لكن آندي قال إن هذا المبلغ لا يعوض التوتر والحزن الناتج عن ابتعاده عن زوجته الجديدة، ولا خسارة يوم كامل من الرحلة.

وأضاف أنه يتفهم أن شروط الشركة تسمح لها بمثل هذه الإجراءات، لكنه أبدى صدمته من تطبيقها على وجهة لا تسيّر إليها الشركة سوى رحلة واحدة يومياً، وفي صباح أحد أيام الصيف، حيث كان من المتوقع أن يحضر معظم الركاب.
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