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بسبب مزارع مخمور.. قطار يصطدم بمقطورة محملة بالتبن

Lebanon 24
05-08-2026 | 10:43
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بسبب مزارع مخمور.. قطار يصطدم بمقطورة محملة بالتبن
بسبب مزارع مخمور.. قطار يصطدم بمقطورة محملة بالتبن photos 0
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وثقت لقطات فيديو لحظة اصطدام قطار ركاب بسرعة عالية بمقطورة محملة برزم التبن بعدما توقف جرار يقوده مزارع مخمور على معبر للسكك الحديدية في مقاطعة تشتيف شمال بولندا
 
ووقع الحادث ظهر 3 آب، بينما كان القطار يقل نحو 500 راكب. وأظهر الفيديو الجرار وهو يعبر السكة قبل أن تتوقف المقطورات فوق القضبان، رغم إغلاق الحواجز وتشغيل إشارات التحذير، ليتعذر على القطار القادم التوقف في الوقت المناسب ويصطدم بها.

وأكدت شركة السكك الحديدية الحكومية البولندية أن سائق الجرار البالغ من العمر 67 عاما كان تحت تأثير الكحول، وأنه تجاهل الإشارات ودخل المعبر أثناء اقتراب القطار.
 
ولم تسجل أي إصابات، لكن السائق قد يواجه اتهامات جنائية. وتقول السلطات إن نحو 200 حادث يقع سنويا عند معابر السكك الحديدية في بولندا، فيما أسفرت الحوادث المسجلة العام الماضي عن 58 وفاة و18 إصابة خطيرة. (روسيا اليوم) 
 
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