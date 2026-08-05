بسبب مزارع مخمور.. قطار يصطدم بمقطورة محملة بالتبن

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Nietrzeźwy traktorzysta wjechał pod pociąg narażając zdrowie i życie około 500 osób.
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, publikujemy nagranie z drugiej kamery, pokazujące wypadek z 3 sierpnia w Czarlinie na linii kolejowej nr 131 na odcinku Subkowy – Górki.
Widać na nim wyraźnie… pic.twitter.com/LkNOQ5K1hn
— PLK SA (@PKP_PLK_SA) August 4, 2026
Nietrzeźwy traktorzysta wjechał pod pociąg narażając zdrowie i życie około 500 osób.
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, publikujemy nagranie z drugiej kamery, pokazujące wypadek z 3 sierpnia w Czarlinie na linii kolejowej nr 131 na odcinku Subkowy – Górki.
Widać na nim wyraźnie… pic.twitter.com/LkNOQ5K1hn