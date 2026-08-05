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برجك اليوم

Lebanon 24
05-08-2026 | 23:00
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الحمل
قد تشعر اليوم بطاقة كبيرة تدفعك للتحرك وإنجاز الأمور المؤجلة. على الصعيد المهني، قد تظهر فرصة تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار، لكن من المهم التفكير جيدًا قبل الالتزام. عاطفيًا، قد يكون الحوار الصريح هو المفتاح لتقوية العلاقة وتجاوز أي سوء تفاهم.
الثور
يميل مواليد الثور اليوم إلى البحث عن الأمان وترتيب أوضاعهم، خاصة في الجانب المالي والمهني. قد تحصل على إشادة بسبب جهود سابقة أو تجد طريقة جديدة لتحسين وضعك. في الحب، يمنحك الهدوء فرصة لفهم مشاعر الطرف الآخر بشكل أعمق.
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الجوزاء
يوم مناسب للتواصل وتبادل الأفكار بالنسبة لمواليد الجوزاء. قد تحمل محادثة عابرة فرصة مهمة أو خبرًا يفتح أمامك طريقًا جديدًا. عاطفيًا، قد تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك بوضوح بدلًا من ترك الأمور للتخمين.
السرطان
قد يكون هذا اليوم مميزًا على الصعيد العاطفي، حيث تبحث عن المزيد من القرب والاهتمام. مهنيًا، حاول ألا تحمل نفسك مسؤوليات أكثر من اللازم، وامنح نفسك وقتًا للراحة وإعادة ترتيب الأولويات.
الأسد
يمتلك مواليد الأسد اليوم قدرة على جذب الانتباه وإظهار مواهبهم. قد تكون أمام فرصة لإثبات نفسك في العمل أو بدء مشروع جديد. عاطفيًا، قد تحتاج إلى الموازنة بين رغبتك في الاستقلال وحاجتك إلى الاهتمام.
العذراء
يوم مناسب لمراجعة الخطط وترتيب التفاصيل المهمة. قد تجد حلولًا لمشكلة كانت تشغلك منذ فترة. على الصعيد العاطفي، قد يساعدك التعبير عن مشاعرك بطريقة بسيطة على تحسين العلاقة.
الميزان
قد تواجه موقفًا يتطلب منك الاختيار بين أكثر من طريق. حاول الاستماع إلى حدسك مع الحفاظ على التفكير المنطقي. عاطفيًا، قد تحمل الأجواء فرصة لإعادة الانسجام وبناء تفاهم أكبر مع الشريك.
العقرب
قد تشعر برغبة في التخلص من بعض الأمور التي لم تعد تناسبك. مهنيًا، قد تبدأ مرحلة مختلفة تحمل تحديات لكنها تمنحك فرصة للتطور. عاطفيًا، الصراحة قد تقود إلى تقوية الروابط.
القوس
يحمل اليوم رغبة في التغيير واكتشاف أفكار جديدة. قد تكون أمام فرصة لتعلم شيء جديد أو توسيع علاقاتك المهنية. في الحب، قد تحتاج إلى منح الطرف الآخر المزيد من الوقت والاهتمام.
الجدي
قد يكون يومًا مليئًا بالمهام بالنسبة لمواليد الجدي، لكن قدرتك على التنظيم تساعدك على تجاوز الضغوط. قد تحقق تقدمًا مهمًا في العمل، بينما تحتاج عاطفيًا إلى إظهار مشاعرك بشكل أكبر.
الدلو
قد تبرز اليوم أفكار جديدة تساعدك على تحسين وضعك المهني أو الشخصي. لا تتردد في مشاركة رؤيتك مع الآخرين. عاطفيًا، قد يكون الحوار المفتوح سببًا في تقارب أكبر.
الحوت
قد تميل إلى التفكير في الماضي أو مراجعة بعض القرارات. يمنحك اليوم فرصة لفهم مشاعرك بشكل أفضل. مهنيًا، حاول التركيز على خطوات صغيرة وثابتة بدلًا من الاستعجال.
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