الشرطة تُداهم أحد أشهر المقاهي.. إليكم السبب

قامت الشرطة الكورية
الجنوبية بمداهمة المقر الرئيسي
لمقهى ستاربكس في البلاد وذلك في إطار تحقيق في حملة تسويق مثيرة للجدل اعتبرت بمثابة تشويه لسمعة الحركات المؤيدة للديمقراطية في ثمانينات القرن الماضي.
وقالت الشرطة اليوم الخميس، إن المحققين فتشوا مقر ستاربكس في العاصمة سول الواقعة بجنوب البلاد يوم الثلاثاء الماضي.
ولم تذكر الشرطة المزيد من التفاصيل، ولكن وسائل الإعلام
الكورية الجنوبية ذكرت أنه تم إرسال محققين إلى أماكن إقامة المسؤولين التنفيذيين في ستاربكس.
وأثارت سلسلة المقاهي غضبا عاما عندما حاولت الترويج لأكواب تحمل اسم "إس إس تانك" بإعلان أن يوم 18 أيار هو "تانك داي" (يوم الدبابة).
وأثارت الحملة الترويجية غضبا واسعا بسبب ارتباطها غير المقصود بـ"مجزرة غوانغجو" عام 1980، وهي حادثة شديدة الحساسية في تاريخ كوريا الجنوبية
، حيث استخدم النظام العسكري آنذاك الدبابات لقمع احتجاجات شعبية، ما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.
ودفع الغضب العام مجموعة شينسيغيه التي تمتلك حصة 67.5 % في ستاربكس كوريا
لإلغاء الحملة خلال ساعات. كما عزلت الرئيس التنفيذي لستاربكس كوريا.
وأصدر تشونغ يونغ-جين رئيس شينسيغيه، اعتذارا عبر التلفزيون لاحقا.