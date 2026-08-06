في الـ97 من عمرها.. تحطم رقماً قياسياً بمغامرة جوية (فيديو)

دخلت بروماج (97 عامًا) موسوعة بعدما أصبحت أكبر امرأة في العالم تمارس رياضة المشي على جناح طائرة أثناء تحليقها.

وخاضت المغامرة على متن طائرة ذات جناحين أقلعت من مطار "آر ريندكومب" في مقاطعة غلوسترشاير البريطانية، وفقًا لصحيفة " ميل".

بدأ شغف بروماج بهذه الرياضة قبل نحو 10 سنوات، بعد وفاة زوجها الذي عاشت معه 51 عامًا. وبعد انتقالها إلى دار لرعاية المسنين، بحثت عن تحدٍ جديد يعيد النشاط إلى حياتها.

وقالت الممرضة المتقاعدة: "لا أستطيع تخيل حياتي من دون تجربة أشياء جديدة، ولا أريد أن أمضي وقتي في السرير بينما يتولى الآخرون كل شيء".

وتستغل بروماج مغامراتها لجمع التبرعات لمستشفى تشيلتنهام العام، الذي عالجها بعد إصابتها بجلطة دماغية العام الماضي.

وعن تجربتها الأخيرة في 4 آب، وصفت الوقوف على جناح الطائرة بأنه "سهل جدًا"، مؤكدة أن التحدي الأكبر كان الوصول إلى الجناح بسبب قصر قامتها.

وأوضحت أن حلمها بدأ عام 1991 بعد مشاهدة إعلان لامرأة تقف فوق طائرة، كما استلهمت إصرارها من عبارة تدعو إلى اغتنام الفرص وعدم تأجيل الأحلام.

ورغم اقترابها من عامها المئة، تؤكد بروماج أنها تخطط لخوض تحدٍ جديد، فيما رأى ستيف بانغز، الرئيس التنفيذي لشركة " هومز"، أنها دليل على أن العمر لا يمنع مواصلة المغامرة وخوض تجارب جديدة.







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A 97-year-old woman broke her own wing-walking record by standing on the wing of a flying plane.



Betty Bromage completed the stunt to raise money for a hospital in England. pic.twitter.com/akSx9ZIdIg