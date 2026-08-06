تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

في الـ97 من عمرها.. تحطم رقماً قياسياً بمغامرة جوية (فيديو)

Lebanon 24
06-08-2026 | 15:06
A-
A+
في الـ97 من عمرها.. تحطم رقماً قياسياً بمغامرة جوية (فيديو)
في الـ97 من عمرها.. تحطم رقماً قياسياً بمغامرة جوية (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

دخلت البريطانية بيتي بروماج (97 عامًا) موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما أصبحت أكبر امرأة في العالم تمارس رياضة المشي على جناح طائرة أثناء تحليقها.

وخاضت المغامرة على متن طائرة ذات جناحين أقلعت من مطار "آر إف سي ريندكومب" في مقاطعة غلوسترشاير البريطانية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

بدأ شغف بروماج بهذه الرياضة قبل نحو 10 سنوات، بعد وفاة زوجها الذي عاشت معه 51 عامًا. وبعد انتقالها إلى دار لرعاية المسنين، بحثت عن تحدٍ جديد يعيد النشاط إلى حياتها.

وقالت الممرضة المتقاعدة: "لا أستطيع تخيل حياتي من دون تجربة أشياء جديدة، ولا أريد أن أمضي وقتي في السرير بينما يتولى الآخرون كل شيء".

وتستغل بروماج مغامراتها لجمع التبرعات لمستشفى تشيلتنهام العام، الذي عالجها بعد إصابتها بجلطة دماغية العام الماضي.

وعن تجربتها الأخيرة في 4 آب، وصفت الوقوف على جناح الطائرة بأنه "سهل جدًا"، مؤكدة أن التحدي الأكبر كان الوصول إلى الجناح بسبب قصر قامتها.

وأوضحت أن حلمها بدأ عام 1991 بعد مشاهدة إعلان لامرأة تقف فوق طائرة، كما استلهمت إصرارها من عبارة تدعو إلى اغتنام الفرص وعدم تأجيل الأحلام.

ورغم اقترابها من عامها المئة، تؤكد بروماج أنها تخطط لخوض تحدٍ جديد، فيما رأى ستيف بانغز، الرئيس التنفيذي لشركة "بيغاسوس هومز"، أنها دليل على أن العمر لا يمنع مواصلة المغامرة وخوض تجارب جديدة.


Advertisement

A 97-year-old woman broke her own wing-walking record by standing on the wing of a flying plane.

Betty Bromage completed the stunt to raise money for a hospital in England. pic.twitter.com/akSx9ZIdIg

 
 
 
مواضيع ذات صلة
شيرين عبد الوهاب تحطم رقما قياسيا جديدا
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي يحطم رقمين قياسيين في كأس العالم من بوابة مصر
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المجر تسجل رقمًا قياسيًّا في ارتفاع درجة الحرارة بلغ 42 درجة
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تسجل رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة بلغ 41.7 مئوية
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 17:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

غينيس للأرقام القياسية

البريطانية

البريطاني

بيغاسوس

الرياض

أحلام

إف سي

روما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:42 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2026-08-07
Lebanon24
05:13 | 2026-08-07
Lebanon24
01:33 | 2026-08-07
Lebanon24
01:13 | 2026-08-07
Lebanon24
01:00 | 2026-08-07
Lebanon24
23:47 | 2026-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24